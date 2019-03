Sánchez Martos asegura que la Fundación Madri+D no incurrió en dejación de funciones respecto al máster de Cifuentes

Actualizado 04/03/2019 12:32:04 CET

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exdirector de la Fundación Madri+D Jesús Sánchez Martos ha defendido que este departamento no incurrió en ninguna dejación de funciones respecto al polémico Máster de Derecho Autonómico que cursó la expresidenta Cristina Cifuentes, dado que no se pudo acometer el proceso de verificación sobre las condiciones de calidad de esta titulación porque no se procedió a la renovación de dicha homologación, que correspondía en 2015.

Así lo ha detallado durante su comparecencia en la comisión de investigación de universidades para especificar que la renovación de este título correspondía en 2013 pero que hubo una prórroga para ese trámite por parte del Ministerio de Educación de dos años, es decir, en 2015. No obstante, ese proceso de renovación no se produjo porque la Universidad Rey Juan Carlos excluyó este máster en 2014.

Sánchez Martos ha aseverado que si el máster estaba ya excluido, no se podía hacer el proceso de investigación, por medio de evaluadores externos e independientes, que le corresponde por competencias a la Fundación Madri+D, como sí ha sucedido en otros títulos.

El también exconsejero de Sanidad ha indicado que este organismo no tiene función competencias de inspección, control o capacidad sancionadora sobre las titulaciones, pues ello supondría "mermar" la capacidad de la autonomía universitaria.

Sánchez Martos ha explicado que en los procesos de renovación de la acreditación de los títulos sí se han producido en el caso de otros estudios informes desfavorables a mantener esa habilitación y que incluso se remitió a la Consejería de Educación para que actuara en consecuencia, acorde con lo que marca la ley, sobre alguna titulación. En concreto, ha explicado posteriormente que hubo seis títulos que no fueron renovados al detectarse posibles irregularidades.

"IRREGULARIDADES SERIAS" EN SEIS TÍTULOS DE LA URJC

Al respecto, ha comentado que esos seis títulos eran de la Universidad Rey Juan Carlos en los que se apreció "irregularidades serias" marcadas por los evaluadores, por lo que se solicitó a la Dirección General de Universidades que tomara en consideración posibles actuaciones a desplegar. Con independencia de ello, los títulos fueron retirados a finales de diciembre y ninguno de ellos correspondía o tenía relación con el Instituto de Derecho Público de la URJC, ya extinto.

También ha señalado que desde el año 2015 se han retirado unos 120 títulos de las universidades madrileñas y ha enfatizado que la URJC es una institución de "gran prestigio".

Durante su intervención en la comisión, el exdirector de la Fundación Madri+D considera que no ha incurrido en ninguna dejación de funciones, como ha señalado el diputado del PSOE Juan José Moreno (algo que también ha sugerido el diputado de Podemos Juan Valera), a quien ha retado a demostrar y denunciar en sede judicial este aspecto si así lo considera.

De hecho, ha recalcado que "nunca" ha recibido presiones "de nadie" a la hora de realizar sus funciones y que hablar de dejación vulnera su "honorabilidad".

Respecto al máster de Derecho Autonómico, que fue habilitado por la ANECA en 2009, hubo un informe de seguimiento (previo al mecanismo de renovación de la acreditación) por parte de la Fundación en 2013 donde se hacía una serie de recomendaciones a la URJC para subsanar determinados aspectos, como el hecho de que en la web se aludiera a que era presencial mientras que en sus bases se aludía a semipresencial.

Al respecto, ha aseverado que de acuerdo a las funciones de la Fundación, "no se podía hacer más" y que los procesos de verificación de los estudios corresponde a evaluadores externos, que actúan de forma independiente respecto a la administración.

Por otro lado, ha señalado que no conoce al exdirector del Instituto de Derecho Público, el catedrático Enrique Álvarez Conde, y que no se ha mantenido ninguna reunión con él por parte del organismo.

Sánchez Martos también ha dicho que él ha defendido que el Trabajo de Fin de Máster (TFM) deben defenderse públicamente. Por otro lado, el diputado de Ciudadanos Roberto Núñez ha lamentado que la Fundación debería haber emitido un comunicado ante la gravedad que supuso el caso Máster.

El diputado Juan Valera ha asegurado que después de su "nombramiento político y polémico" al frente de la Fundación y tras el papel no activo del organismo al caso Máster, su formación le suscita "sospechas".

Respecto a la alusión sobre su nombramiento tras salir de la Consejería de Sanidad, Sánchez Martos ha recalcado que su designación fue apoyada por parte del Patronato de la Fundación Madri+D.

En declaraciones posteriores a los medios de comunicación, el exconsejero de Sanidad ha comentado sobre la situación de Cifuentes, procesada por el caso Máster, que respeta la "presunción de inocencia" hasta que se demuestre lo contrario.