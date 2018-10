Sánchez Mato niega que fuera necesario un informe previo para la cesión de Bicimad: "Lo dice la ley"

Actualizado 05/09/2018 11:03:58 CET

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El que fuera delegado del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y vicepresidente de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), Carlos Sánchez Mato, ha asegurado este miércoles que no era necesario realizar un informe previo por parte de la dirección general de Economía para llevar a cabo la cesión de Bicimad a la EMT.

"Quizá es desconocimiento por quienes consideran que hay que hacer un informe previo, y no es así. Lo que dice la ley es que cuando se produce una cesión de contrato o una licitación a la que acude la EMT no es preceptivo ni necesario ningún tipo de informe previo", ha argumentado en la sexta sesión de la comisión que analiza si hubo irregularidades en dicha cesión por valor de 10,5 millones de euros.

Ante preguntas del edil de Ciudadanos Sergio Brabezo, Mato ha reiterando que se basa "en la ley" para afirmar que no es necesario dicho informe previo por el que ha sido requerido. Sin embargo, pese a que un informe jurídico tampoco era necesario, sí se solicitó "porque se entiende que es la cesión de un contrato que afecta a un servicio público con enormes deficiencias para Madrid y lo que hace un Gobierno responsable es usar la figura jurídica pertinente en cada caso".

"Lo que importa es que dado que se ha hecho a valor contable, con los informes de auditoría, y en ese sentido contábamos con toda la información, y el gerente de EMT hizo la evaluación teniendo en cuenta eso", ha puesto en valor.

Pero Brabezo no se ha conformado con dicha respuesta, por lo que ha repreguntado. Sánchez Mato ha vuelto a defender que se basa en la ley para afirmar que no es necesario dicho informe previo. "A lo mejor están haciendo una instrumentalización política del asunto", ha lanzado al edil de la formación naranja, a quien le ha precisado que a pesar de que "está considerando a al EMT como una empresa pública sujeta al derecho administrativo, no es así".

"NO SE HA COMPRADO UNA EMPRESA"

Mato ha afirmado que "no se ha comprado una empresa", sino que "la EMT ha participado en una operación de cesión de contrato". Sobre la operación llevada a cabo, ha asegurado que "era imprescindible ahorrar en gasto financiero dado que el Ayuntamiento tiene los dineros retribuidos al cero por ciento. Escalofriante cifra".

Esta operación se llevó a cabo, ha afirmado al ser requerido por la concejala socialista Mercedes González, porque "había un verdadero problema" con el servicio. " Como gobierno responsable nos preocupaba, y a finales de 2015 ya empezamos a hablar de cómo resolverlo", ha señalado a renglón seguido.

OPCIÓN "MENOS DAÑINA"

"En febrero se vio que de las diversas opciones de la EMT, la cesión de contrato era la menos dañina", ha indicado Sánchez Mato, quien ha aseverado que "lo más adecuado era que no hubiera existido un contrato tan dañino para Madrid".

Sobre las diversas opciones valoradas, Carlos Sánchez Mato ha asegurado que "lo importante era que no hubiese una interrupción de servicio". "Si hubiera sido posible que por 700.000 euros se hubiera dado rescisión amistosa, sin freno del servicio... pero esas premisas no se producían, y había una exigencia de reequilibrio por parte de la empresa", ha precisado.

"MÉTODO LESIVO PARA LOS CIUDADANOS"

Por parte del PP ha tomado la palabra el edil Álvaro González, quien ha descrito la cesión de Bicimad como un "método lesivo para los ciudadanos". "Bonopark ha salido beneficiado de esta operación en 3 millones de euros. No lo digo yo, lo dice la propia auditoría de Bicimad", ha apuntado a continuación. Tras esta afirmación, Sánchez Mato le ha pedido que "no falte a la verdad". El concejal de Latina y Vicálvaro le ha afeado no haber utilizado "un solo término correcto en su operación".

González ha preguntado "de dónde había sacado el importe" para la cesión. Sánchez Mato ha tirado de ironía y le ha dicho que salió de las "comisiones ilegales que cobraba el PP". González ha respondido que este monto salió "de inversiones como las destinadas a Cultura y Deportes".

"OPERACIÓN MUY SOLVENTE"

Sánchez Mato, cuando ha sido preguntado por la edil de Ahora Madrid Esther Gómez, ha asegurado que la comisión de Bicimad, en la que ha afirmado están "perdiendo el tiempo", se utiliza por parte de algunos partidos para "intentar oscurecer una operación muy solvente", de la que él está "orgulloso".

Así, ha reiterado que "Madrid tenía un problema y se ha resuelto con la mejor decisión que se podía tomar", y a continuación ha felicitado tanto a la delegada del área de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, como a los trabajadores, por esta cesión.

"Me encanta quien utiliza esta estrategia para tapar una gestión tan penosa como la del PP. Si yo fuera protagonista de expoliar las arcas públicas, lo menos que haría sería eso", ha ironizado.