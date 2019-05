Sánchez Mato recuperaría la Dirección de Inmigración y acusa a Higueras de mantener "los recortes del PP"

Publicado 23/05/2019 19:11:44 CET

Los candidatos Carlos Sánchez Mato, Rommy Arce y Pablo Carmona han visitado hoy la iglesia San Carlos Borromeo en Vallecas

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de listas de Madrid en Pie Municipalista Carlos Sánchez Mato, junto a los candidatos Rommy Arce y Pablo Carmona, han visitado este jueves la iglesia San Carlos Borromeo de Vallecas junto a su párroco, Javier Baeza.

Sánchez Mato ha prometido que en caso de gobernar recuperarían la Dirección General de Inmigración y Refugio y ha denunciado que Marta Higueras, delegada del Área de Equidad del Ayuntamiento de Madrid, "mantuvo los recortes del presupuesto del PP en materia de inmigración".

El Ayuntamiento de Madrid es actualmente el órgano competente en el seguimiento y acompañamiento de las personas solicitantes de asilo. "Proponemos recuperar la Dirección General de Inmigracion y Refugio y establecer la participación y darle protagonismo a los colectivos a través de una Mesa de migraciones y refugio que tenga peso en la toma de decisiones de las políticas en esta materia", ha explicado el cabeza de lista.

Mato se ha comprometido además a triplicar el presupuesto de este área dotándolo de 20 millones de euros. "Un Ayuntamiento del cambio no puede volver a vivir la situación de noviembre de 2018 cuando se desalojó de la central de Samur Social a siete familias, 30 personas en total con hasta once menores y una mujer embarazada. Sabemos que el Gobierno de Sánchez es el primer responsable de que esto ocurra, pero el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado. Tiene que dar soluciones y eso es lo que vamos a hacer en Madrid en Pie", ha afirmado Arce, quien ha propuesto impulsar la articulación de una red de ciudades refugio.

"No sabemos que sería de Madrid sin la existencia de colectivos como la Red Solidaria de Acogida, la Coordinadora de Barrios o la propia iglesia San Carlos Borromeo", ha sentenciado Pablo Carmona agradeciendo la labor de estas entidades.