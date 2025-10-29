Sanidad invertirá 320 millones en infraestructuras en 2026 e iniciará las obras de la primera residencia de ELA

Archivo - Archivo.- Un cartel que anuncia obras en el Hospital Gregorio Marañón - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad tiene previsto invertir 320 millones en infraestructuras sanitarias durante el año 2026, con el arranque además durante el próximo año de la que será la primera residencia para pacientes de esclerosis lateral amiotrófica (ELA) del mundo.

Así figura en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales aprobado este miércoles por el Consejo de Gobierno y que deberá ser refrendado en la Asamblea de Madrid, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. En total, 30.663,6 millones de euros, de los que el 36% irán para Sanidad, con un total de 11.009,5 millones de euros (+5,3%).

Entre las infraestructuras proyectadas destaca la residencia para pacientes ELA en el antiguo Puerta de Hierro de la capital, un espacio de 27.000 metros cuadrados construidos y más de 12.000 de jardines que ofrecerá 190 plazas. De ellas, 50 serán para pacientes con ELA de larga estancia, 120 para recuperación funcional y 20 para paliativos.

Las obras comenzarán el próximo año, con una reserva de 16,5 millones para ello en las cuentas públicas de 2026, según ha informado el Gobierno regional en un comunicado.

También habrá una partida específica para otro de los grandes proyectos de la legislatura, la Ciudad de la Salud, que albergará las instalaciones del Hospital público Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Así, en 2026 se invertirán 37,8 millones de euros en el desarrollo de la Unidad de Protonterapia así como el Edificio Industrial.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico iniciará los trabajos del nuevo Centro de Neurorrehabilitación Funcional en el Hospital público Enfermera Isabel Zendal, centrado en la recuperación del daño neurológico y medular, y donde se invertirán 10 millones de euros. Igualmente, arrancará la reforma integral del Hospital Universitario Gregorio Marañón, con una inversión de 20 millones para la puesta en marcha de la ampliación de las dependencias de Radioterapia con un nuevo edificio, un muelle de carga para suministros o centrales de energía.

Por su parte, en el Hospital 12 de Octubre prosigue la construcción del nuevo Bloque Técnico y de Hospitalización, con la demolición del edificio antiguo y la reforma del Servicio de Anatomía Patológica, y el próximo año contará con un presupuesto previsto de 16,3 millones de euros para ello. Igualmente, el Hospital Clínico San Carlos de Madrid recibirá 14,8 millones para seguir reformando sus instalaciones, que le permitirán aumentar su capacidad asistencial con nueve nuevos quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria y un Servicio de Oftalmología más accesible.

También avanza el nuevo Hospital de Cuidados y Recuperación Funcional Sierra Norte, para el que se han destinado 23 millones, mientras que el Hospital Universitario de Móstoles habilitará un nuevo edificio de Consultas Externas, Radiología y Urgencias, con 16,9 millones, y el José Germain de Leganés empleará 1,8 millones para su futuro Hospital de Día Infanto-Juvenil.

En el caso de Atención Primaria, contará con 104 millones de euros para la construcción de nuevos centros de salud, de los que 24 ya están ejecutando trabajos y en otros cinco comenzarán próximamente las obras, con el objetivo de llegar a 34 nuevos en esta legislatura.