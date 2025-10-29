El presupuesto para Atención Primaria en 2026 crece un 10,4% hasta los 2.986,1 millones

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La inversión en Atención Primaria de cara al próximo año crecerá un 10,4% con respecto a 2025, hasta llegar a los 2.896,1 millones de euros, lo que supone 300 millones más sobre el ejercicio anterior, según el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2026, al que ha dado luz verde el Consejo de Gobierno este miércoles.

En concreto, las cuentas públicas para el próximo año contemplan 11.009,5 millones para la Consejería de Sanidad, con un ascenso del 5,3% (+549,8 millones) respecto a este año y concentrando el 36% del total de las cuentas autonómicas. El texto se remitirá ahora a la Asamblea de Madrid para su aprobación parlamentaria.

Además, los servicios hospitalarios incrementarán su financiación un 3,8% hasta llegar a un total de 7.228,4 millones de euros, es decir 267,5 millones para este nivel asistencial, mientras que habrá una inversión de cinco millones de euros en la mejora de los servicios de hospitalización a domicilio, con idéntica cantidad para aspectos innovadores de la asistencia pública sanitaria como la telemedicina, medicina personalizada y oncología de precisión.

PAGO DE SALARIOS A LOS PROFESIONALES

Del montante total para Sanidad, una partida de 34,6 millones irá para el pago de salarios de los profesionales sanitarios que desde el próximo año verán reflejadas en sus nóminas una serie de mejoras retributivas que se implantarán en una primera fase como el incremento del importe por guardias, noches y festivos en los hospitales.

Además, se llevará a cabo la consolidación de las unidades con derecho al complemento de continuidad asistencial, con 2,6 millones, que beneficiará a más de 1.200 enfermeras, así como técnicos auxiliares de enfermería y celadores.

Asimismo, ya desde el año próximo, el 6 de enero --Día de Reyes-- será considerado como jornada especial a efectos retributivos, beneficiando a más de 15.000 trabajadores de los hospitales, Summa 112 y urgencias extrahospitalarias. Igualmente, nueve millones de euros se destinarán a incrementar la plantilla de las urgencias de los hospitales en respuesta al incremento de la actividad en estos servicios.

Todo ello se une a las mejoras ya implantadas este año, como el complemento salarial extra de 280 euros mensuales para los profesionales de Enfermería que trabajen en los centros de salud de difícil cobertura, y los 500 euros mensuales para médicos y pediatras, que han permitido seguir reforzando la Atención Primaria.

MEDICAMENTOS CON RECETA

Las cuentas también contemplan un ascenso del 17% en la financiación de los medicamentos dispensados con receta, que alcanza los 1.638,6 millones, frente a los 1.400 millones del presente año, así como otros 12 millones para el nuevo programa Salud Mujer, con atención a la población femenina durante todas las etapas de la vida, especialmente en la menopausia.

Esta iniciativa de la sanidad pública madrileña abordará los procesos fisiológicos que este colectivo experimenta con medidas centradas de la promoción de la salud sexual y reproductiva o el malestar emocional (ansiedad, trastorno mental leve e insomnio), entre otras. Además, se ocupará de la promoción de la salud en la adolescencia, el cuidado de la mujer embarazada, la evaluación tras el parto, el bienestar en la menopausia o el papel de los centros Sandoval para el tratamiento de infecciones de transmisión sexual.

El anteproyecto también recoge una partida de cuatro millones de euros para el proyecto Senior Plus, con el objetivo de poder incluir una cartera de actuaciones que personaliza el cuidado de los mayores de 70 años, facilitando su accesibilidad a los servicios de Atención Primaria, con asistencia presencial, en el propio domicilio, o por vía telefónica y telemática.

El objetivo es fomentar el envejecimiento activo, favorecer el mantenimiento de la salud, potenciar la recuperación de la capacidad funcional y optimizar los niveles de autocuidado. Algunas de estas medidas ya están en marcha y otras son de nueva implantación.