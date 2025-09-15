Sanz asegura que el delegado "no puede estar ni un minuto más al frente de la Policía" tras las protestas en La Vuelta

Archivo - La vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

Lamenta las "imágenes dantescas" de Madrid: "Es una imagen bochornosa que ha querido el Gobierno"

MADRID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz de Gobierno municipal, Inma Sanz, ha asegurado este lunes que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, "no puede estar ni un minuto más al frente de la Policía Nacional" tras las protestas originadas ayer durante La Vuelta Ciclista a su paso por la región, que dejaron a más de un veintena de agentes heridos.

La también delegada de Seguridad y Emergencias de la capital ha lamentado este lunes las "imágenes dantescas" de la ciudad durante las protestas a favor de Palestina, al asegurar que ofreció "una imagen bochornosa" que era precisamente lo que quería, a su juicio, el Gobierno de España.

"Lo que ha ocurrido es exactamente lo que el Gobierno de España ha querido que pasara y ha jaleado que pasara. Lamentablemente esa es la situación y se ha producido lo que nos temíamos que iba a ocurrir, y lo veníamos denunciando toda la semana. Que se ha impedido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuar como debía para reprimir los episodios violentos que hay", ha valorado en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press.

Así, ha censurado que se permitieran imágenes y actos "violentos" que mostraban "cómo se tiraban cristales en la zona de Gran Vía por donde iban a pasar los ciclistas, cómo se tiraban chinchetas en la zona de Atocha o de cómo se les tiraban vallas a los policías".

Sanz ha hecho hincapié en la "frustración" que le trasladan los agentes de Policía Nacional que están diciendo que "no les han dejado actuar como se debería haber actuado en el día de ayer". "Si es el propio delegado del Gobierno, si son ministros del Gobierno de España, si el propio presidente del Gobierno, al final lo que trataba es de jalear esa actividad y esa participación, pues ha terminado por ocurrir lo que todos nos temíamos. Lamentablemente no podemos decir que no sorprenda", ha censurado.

Por ello, ha exigido responsabilidades al delegado del Gobierno que "no puede estar un minuto más al frente de la Policía Nacional ni al frente de la Guardia Civil" porque les ha dejado "tirados". "Hemos visto como ni siquiera en la comparecencia de ayer tuvo unas palabras para los policías nacionales heridos. No es digno del cargo que ocupa y, por lo tanto, insisto, no puede permanecer un minuto más al frente de la Delegación de Gobierno, como tampoco lo puede hacer el ministro de Interior", ha señalado.

En este caso, la delegada de Seguridad ha afirmado que en la protesta de ayer había "muchos activistas antisistema" que ni siquiera eran de la ciudad. "Se debería haber actuado de una manera mucho más contundente en la represión de lo que son delitos. Poner en riesgo la vida de los ciclistas, poner en riesgo su seguridad, a las familias que también simplemente iban a disfrutar del último día de la Vuelta Ciclista a España, de ese evento deportivo que siempre ha sido una fiesta en nuestra región, es un delito y, por lo tanto, respeto total y máximo a las protestas pacíficas que se puedan producir, pero lo que ocurrió ayer en Madrid no fue eso", ha expresado.