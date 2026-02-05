Sanz asegura que "no hay situación de riesgo" en Madrid pero pide "mucha precaución", sobre todo por el viento

Archivo - Dos personas observan el río Manzanares a su paso por El Pardo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "no hay situación de riesgo" en la capital por el temporal pero ha pedido "mucha precaución", sobre todo por las fuertes rachas de viento que se esperan.

"Estamos haciendo un seguimiento muy exhaustivo de los dos puntos concretos de la ciudad donde puede haber una mayor afectación, como el Jarama, en la parte de la depuradora, que es el sitio donde más fácil se puede producir un desbordamiento, como por el lado del Manzanares. También en la zona de Puerta de Hierro se ha producido un incremento de caudales y se están produciendo desembalses en la parte de arriba de la sierra, tanto por el lado de Santillana como por el lado del Jarama", ha descrito.

Eso hace que esté creciendo el caudal del río pero en Madrid "no se está en una situación de riesgo en ninguno de esos dos puntos", Jarama y Manzanares, aunque siempre haciendo "un seguimiento muy exhaustivo".

La Policía Municipal ha tenido que balizar desde ayer una de las pasarelas peatonales, la situada en la zona de El Pardo, "que está bastante metida en el propio cauce del río, para evitar cualquier situación de riesgo". Sanz igualmente ha hecho un llamamiento a que la ciudadanía no se acerque a la zona.

"Obviamente si sigue lloviendo y se siguen produciendo esos desembalses pues quizá tengamos que adoptar alguna otra medida, aunque no hay ninguna situación de riesgo en estos momentos en la ciudad, hasta este momento no", ha insistido.

AVISO POR VIENTOS

Inma Sanz ha destacado que esta primera fase de aviso meteorológico se ha focalizado en las lluvias "pero a partir de ahora, sobre todo en la franja del mediodía, es cuando se prevén las rachas más fuertes de viento, incluso hasta los 80 kilómetros por hora".

La delegada de Seguridad y Emergencias ha recomendado "mucha precaución", especialmente en ese aviso por fuertes vientos que la Agencia Estatal de Meteorología amplía hasta las 18 horas.