Temporal | Directo: Andalucía prioriza prevención y seguridad ciudadana por previsiones y sigue vigilancia de ríos

Archivo - Personas sufren la llegada de La Borrasca "Herminia". A 27 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España).
Archivo - Personas sufren la llegada de La Borrasca "Herminia". A 27 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo
Actualizado: miércoles, 4 febrero 2026 8:38
MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha señalado que durante la jornada de este martes se ha desalojado de forma preventiva a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía en una nota, a los desalojados de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas) por la crecida del río Guadalete, hay que sumar el desalojo preventivo de 750 personas más de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín. En el núcleo de las Pachecas ha habido nuevos desalojos, concretamente en Zarandilla Baja y en Los Lagos.

Sigue en directo la última hora del paso de la borrasca Leonardo:

La UME despliega 250 militares y 90 vehículos especializados en Huelva, Cádiz y Granada ante el temporal

   La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha desplegado este martes en varios puntos de Andalucía con un contingente de más de 250 militares y 90 vehículos especializados, operando en las provincias de Huelva, Cádiz y Granada para paliar los efectos del temporal y garantizar la seguridad de la población. El operativo está formado por unidades del Primer Batallón de Intervención en Emergencias, con base en Torrejón de Ardoz (Madrid), y del Segundo Batallón, con sede en Morón de la Frontera (Sevilla).

Lluvia, nieve, viento y olas pondrán a la mitad de España en aviso, con Málaga y Cádiz en nivel rojo por lluvia

La lluvia, la nieve, el viento, las olas y los deshielos mantienen este miércoles en aviso a 25 provincias en España, además de Ceuta y Melilla, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De entre ellas, Málaga y Cádiz estarán en nivel rojo por lluvia, donde es probable que las lluvias sean localmente muy fuertes, con acumulados que podrán superar los 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas, y los 150 en Granada y Jaén.

Desalojadas más de 3.000 personas de zonas inundables en Cádiz, Jaén y Málaga ante el temporal

La Aemet amplía a la comarca gaditana del Campo de Gibraltar el aviso rojo activo en Grazalema y Ronda (Málaga)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado hasta las 15.00 horas de este miércoles 4 de febrero aviso de nivel rojo --peligro extraordinario-- en la comarca gaditana del Campo de Gibraltar por lluvias que pueden dejar hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el entorno del municipio de Algeciras.

Interrumpidos los trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera por desprendimiento de tierras en Álora

La circulación de trenes de Alta Velocidad entre Málaga y Antequera permanece interrumpida desde primera hora de este miércoles 4 de febrero por un desprendimiento de tierras registrado a la altura de la localidad malagueña de Álora.

Sevilla mantiene el corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos ante la crecida del arroyo Miraflores

La Policía Local de Sevilla mantiene a primera hora de este miércoles 4 de febrero el corte total de tráfico de la SE-20 en ambos sentidos como medida preventiva ante la crecida de caudal del arroyo Miraflores por las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo.

