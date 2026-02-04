Temporal | Directo: Andalucía prioriza prevención y seguridad ciudadana por previsiones y sigue vigilancia de ríos

Archivo - Personas sufren la llegada de La Borrasca "Herminia". A 27 de enero de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha señalado que durante la jornada de este martes se ha desalojado de forma preventiva a más de 3.000 personas de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga.

Según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía en una nota, a los desalojados de los núcleos rurales de Jerez de la Frontera (La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas) por la crecida del río Guadalete, hay que sumar el desalojo preventivo de 750 personas más de las zonas de Portal y Portalillo, La Corta, Lomopardo, La Ina, San Isidro del Guadalete, Mesas del Corral (en La Barca) y de la barriada El Rabanito, en Guadalcacín. En el núcleo de las Pachecas ha habido nuevos desalojos, concretamente en Zarandilla Baja y en Los Lagos.

