Sanz cree que con 'Hodio' Sánchez pretende "controlar la libertad de expresión" mientras insulta al PP

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, cree que lo que busca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' es "controlar la libertad de expresión" mientras insulta al PP.

"Creo que podían haber esperado al menos una semana a que el ministro de Transporte, Óscar Puente, dejara de decir salvajadas porque tiene muy poca credibilidad un Gobierno que se dedica a insultar gravemente a una presidenta como la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", y luego dice que las redes son un fango", ha declarado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Duda que 'Hodio' busque realmente reducir los niveles de odio porque la auténtica finalidad no es otra que "controlar las redes sociales, tratar de controlar el relato, tratar de limitar la libertad de expresión".

"Por supuesto que nosotros vamos a estar siempre en contra de cualquier atisbo o cualquier declaración de odio que pueda existir", ha asegurado la también delegada de Seguridad y Emergencias, que ha echado la mirada atrás para detectar más odio de manera directa que en redes sociales.

Ahí es donde ha puesto de ejemplo a la portavoz socialista, Reyes Maroto, "que ha llamado cara de payaso y terrorista ambiental al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o que ha llamado asesina a la presidenta de la Comunidad de Madrid". Tampoco se ha olvidado de "un concejal del PSOE dándole en la cara al alcalde de Madrid o un concejal socialista en Aranjuez lanzándole un vaso de cristal a la cabeza a otro concejal".