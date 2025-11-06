Sanz exige a Maroto explicaciones sobre cuál es "su verdadera relación" con la trama que investiga la UCO

La concejala del Grupo Municipal Socialista de Madrid y Portavoz del Grupo, Reyes Maroto, durante un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid, en el Palacio de Cibeles, a 24 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido a la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, dar explicaciones a los madrileños sobre cuál es "su verdadera relación" y "vinculación" con la trama que investiga la Unidad Central Operativa (UCO).

Así lo ha trasladado a preguntas de periodistas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha lamentado que "la única verdad" que se desprende del PSOE es que "todos mienten".

"Han mentido en el Congreso, han mentido en el Senado, en comisiones de investigación, donde es ilegal mentir. Y, de hecho, muchos probablemente van a estar acusados de falso testimonio. Nadie conocía a Víctor de Aldama, nadie hablaba con él, y estamos viendo como la UCO, un día tras otro, demuestra que, efectivamente, todo eso son falsedades", ha subrayado.

Dice Sanz que Maroto "también mintió" sobre su relación con Aldama y que "ya es hora" de que dé explicaciones". "Hemos visto ese nuevo informe de la UCO en el que se habla de que es una buena oportunidad para que empuje todavía más. Sería bueno que la señora Maroto nos explicara qué había que empujar y con qué persona de la trama habló para empujar no sé qué intereses", ha lanzado.

En este sentido, la vicealcaldesa ha señalado que "es evidente" que la trama estaba "absolutamente encajada e infiltrada" en "toda la estructura del Gobierno y del PSOE".

"Cuando los dos últimos secretarios de Organización del PSOE están investigados, uno en la cárcel por organización criminal, la verdad es que es fácil sospechar qué tipo de organización ha sido y está siendo en estos años el PSOE", ha concluido.