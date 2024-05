Sanz reprocha al PSOE el "revolcón" que le ha dado la Oficina Antifraude frente a la acusación de informes 'mutilados'

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha reprochado al PSOE el "revolcón" que han recibido por parte de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción después de que los de Reyes Maroto recurrieran a este órgano por un informe sobre la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que recibieron 'mutilado'.

La pregunta ha llegado al Pleno de Cibeles por parte del socialista Enrique Rico, cuestionada por Sanz. "¿La han presentado antes o después de que la Oficina Antifraude les dijera que no hay absolutamente nada que decir sobre este tema?", ha lanzado la vicealcaldesa a los socialistas, a los que ha acusado de hacer "el ridículo".

"Lo que vamos a hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora porque somos el gobierno más transparente de España. Le reto a que busque una Administración pública que dé más información a la oposición. ¿Sabe dónde no está garantizada el acceso a la información por parte de la oposición y de los ciudadanos? En su gobierno", ha replicado a Rico.

El edil del PSOE ha recordado que "fiscalizar y controlar la gestión del Gobierno es la responsabilidad y obligación de la oposición" pero para eso necesitan "acceder a la información porque es un derecho fundamental amparado por el Reglamento Orgánico del Plenos, por la ley reguladora de Bases del Régimen Local y la propia Constitución.

"Su responsabilidad es garantizar este derecho pero no lo hacen, todo lo contrario, lo incumplen y lo vulneran constantemente. Los ejemplos son continuos y numerosos denegando información, multiplicando por dos, por tres y por cuatro el tiempo establecido para acceder a la información, no contestando las peticiones de información, no permitiendo vistas a expediente, no facilitando documentación, no facilitando copias, manipulando y censurando la documentación aportada con un informe mutilado, con datos ocultos, como ha sucedido con las obras ilegales de la residencia de la presidenta regional", ha condenado.

"ALARMANTE OPACIDAD"

Por todo ello el Grupo Municipal Socialista ha presentado una denuncia en la Oficina contra el Fraude y la Corrupción del Ayuntamiento de Madrid y un recurso de reposición "por vulneración de derechos fundamentales y ante una alarmante opacidad".

"Estamos ante una alarmante vulneración de un derecho fundamental, porque estamos ante un fraude democrático, utilizan la mayoría absoluta ustedes para gobernar impunemente y no lo vamos a consentir", ha aseverado Rico, tras exigir "transparencia, explicaciones, responsabilidad política y respeto sin escudarse en los funcionarios".

Inma Sanz le ha contestado con el "nuevo revolcón que le ha dado una vez más la Oficina Antifraude". "No hay una Administración pública en España ninguna, que dé más datos o sea más transparente que el Ayuntamiento de Madrid respetando la normativa vigente, la protección de datos y los derechos de cualquier ciudadano", ha replicado.

"NO SOMOS COMO LA FISCALÍA DEL ESTADO"

"Nosotros no somos como la Fiscalía General del Estado, que se dedica a filtrar datos de particulares para contribuir a la cacería política de un adversario. Tampoco es ni muy normal ni muy democrático que un señor al que los órganos judiciales han atribuido nada más y nada menos que actuar con desviación de poder siga en su puesto, pero es que lamentablemente en la España del 'sanchismo' todas las reglas de la democracia han saltado por los aires", ha condenado la vicealcaldesa.

La edil del PP ha aplaudido la "diligencia" del Gobierno municipal al pasar de un tiempo medio de respuesta de 30 días en el año 2018 con Más Madrid a 19,69 días en 2024. "Y seguimos reduciendo cada vez más ese tiempo medio de respuesta", se ha comprometido. "Y eso a pesar de las peticiones masivas que ustedes a veces realizan simplemente con el único objetivo de colapsar los servicios haciendo un claro abuso de sus facultades para dificultar la gestión y la acción de gobierno", ha apostillado.

Sanz ha acusado al PSOE de conformar el "gobierno más opaco de la democracia". "No lo digo yo, lo dice el Consejo de Transparencia, que les pega un revolcón todas las semanas porque ni contestan a la oposición ni contestan a los ciudadanos y ocultan cualquier información que crean que puede dañar la reputación del amo. Viajes en el Falcon, usos de residencias oficiales, fondos europeos, grabaciones en aeropuertos con maletas misteriosas, datos sobre Pegasus, rescates millonarios a empresas cercanas al entorno del amo...", ha ido enumerando.

Ante esto se encuentran con "cero respuestas y si la pregunta es muy incómoda, pues directamente se declara confidencial o secreta. Según el Portal de Transparencia, en 2022 se recibieron 1.125.000. sobre acceso a la información que ya era récord en España, en 2023 1.170, más del doble que en cualquier gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, háganse un favor y dejen de hacer el ridículo", ha lanzado.