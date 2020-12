Satse critica el "hermetismo" sobre la plantilla del Isabel Zendal y tacha su inauguración de "propagandística"

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse Madrid ha criticado este lunes el "hermetismo" de la Administración sobre la plantilla del Hospital Isabel Zendal, que se inaugura este martes en lo que ha tachado de "acto propagandístico".

Satse ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de hacer "un acto propagandístico en la inauguración de un centro sanitario, que no un hospital, ya que carece de lo más esencial, las enfermeras y enfermeros que han de ocuparse de los cuidados que han de ofrecer".

Según ha indicado, a día de hoy los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial solo saben que hay 111 profesionales que han aceptado ir voluntariamente al nuevo centro sanitario pero se desconoce si finalmente podrán ir todos ya que "puede darse el caso de que varios de ellos pertenezcan al mismo Servicio y no se pueda prescindir de todos ellos sin poner en riesgo su funcionamiento".

"Del resto, nada sabemos ya que el hermetismo en la administración sanitaria es total", han afirmado desde Satse, que han reiterado la necesidad de que el Hospital Enfermera Isabel Zendal cuente con su propia plantilla "para evitar el desmantelamiento del resto de hospitales del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud".

"Lo que no es lógico es desmontar equipos para poner en marcha un centro asistencial que, en la actualidad, no es necesario ya que no liberaría de pacientes al resto de hospitales y sí dificultaría, por la falta de enfermeras y enfermeros, que se inicie la atención a todos aquellos madrileños a los que, por la Covid, se ha retrasado su tratamiento", ha argumentado.

Por ello, ha asegurado que la puesta en marcha del Hospital Isabel Zendal "no beneficia en nada la asistencia que se presta en los hospitales", sino que "más bien la perjudica, al detraer enfermeras de estos centros que, seguramente, no serán sustituidas por nuevas profesionales".