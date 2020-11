Satse exige nuevas contrataciones para sustituir a los voluntarios que se trasladen al Zendal

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de enfermería Satse Madrid exige nuevas contrataciones para sustituir a los voluntarios que se trasladen al Hospital Isabel Zendal, y advierte que "parece que la intención de la Dirección General de Recursos Humanos es no cubrir las ausencias que se produzcan".

"Si hay personal voluntario que quiere acudir al Hospital Enfermera Isabel Zendal lo aceptamos, como no podría ser de otra forma, pero exigiremos que su puesto sea cubierto por otro profesional de nueva contratación para evitar que tengan que ser las compañeras las que deban hacerlo, precarizando la asistencia que ofrecen", ha señalado la organización sindical en un comunicado tras la Mesa Sectorial monográfica sobre el nuevo hospital de pandemias.

Tal y como ha advertido Satse, "parece que la intención de la Dirección General de Recursos Humanos es no cubrir las ausencias que se produzcan y todo ello a pesar de las más de 1.500 bajas por enfermedad existentes en la actualidad y que las plantillas, especialmente en Enfermería, son muy deficitarias".

"Se desconoce el número de profesionales que tendrán que trabajar en el Hospital Enfermera Isabel Zendal pero sí que ha costado cerca de 100 millones de euros y que, en principio, sólo se abrirán 248 camas y 16 espacios UCIs", ha apuntado la organización sindical, que considera el gasto "desmesurado".

Por otro lado, ha augurado que las camas anunciadas "no resolverán los problemas de masificación y precariedad a los que se enfrentan los hospitales del Servicio Madrileños de Salud (SERMAS)".

Satse Madrid continúa con la recogida de escritos de disconformidad con los traslados al Hospital Enfermera Isabel Zendal, y ya se han recogido más de 6.300 en hospitales y centros de salud, "lo que muestra que muchos profesionales sanitarios no están conformes con la política del SERMAS".

PLANTILLAS DE ENFERMERAS, "BAJO MÍNIMOS"

"Las plantillas enfermeras en la Comunidad de Madrid están bajo mínimos y a la cola de España en relación enfermera/paciente, la atención a pacientes no Covid casi se ha paralizado y la Administración lo que pretende es detraer enfermeras de los centros hospitalarios sin cubrir las vacantes que se generen", ha denunciado Satse.

Así, ha asegurado que "los perjudicados", por un lado, "serían los madrileños, que tendrían hospitales con menos enfermeras", y, por otro lado, "también estas ya que se verán obligadas a multiplicarse por la falta de refuerzos".

"Seguiremos teniendo plantillas escasas, profesionales estresados y agobiados y pacientes que consideran que no les está atendiendo con las garantías que reclaman", ha lamentado Satse. "Lo que sí tendremos será un hospital que muchos profesionales sanitarios no consideran prioritario y en el que trabajarán cientos o miles de profesionales cuyas condiciones laborales (turnos, ratios de enfermeras/paciente, etc.) siguen siendo una incógnita", ha agregado.

Además, Satse ha augurado que la situación "va a empeorar ya que dentro de poco empezarán a acudir pacientes con gripe y problemas respiratorios a hospitales y centros de salud", para manifestar que no saben cómo van a poder resolverse con las plantillas actuales, "y menos si las reducen con los traslados al Hospital Enfermera Isabel Zendal, en principio con voluntarios y luego con profesionales a los que se les obligará a trasladarse".