El sector del ocio pide al Defensor del Pueblo que intervenga tras el precinto del Teatro Barceló

Fachada del Teatro Barceló, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por el Ocio, la Hostelería, la Cultura, el Turismo y los Espectáculos de Madrid ha reclamado el amparo del Defensor del Pueblo tras el precinto y clausura de la sala Teatro Barceló.

Según ha informado la organización en un comunicado, las pymes del sector han decidido extender e intensificar sus protestas contra las actuaciones de la Agencia de Actividades (ADA) de la Delegación de Urbanismo, en el marco de una campaña que permanecerá activa hasta que el Ayuntamiento de Madrid apruebe una nueva instrucción de aforos y revise de forma urgente los de los locales situados en la ZPAE de Centro.

El colectivo ha denunciado que los aforos aplicados actualmente "no guardan relación con la seguridad real" y están generando un "conflicto sin precedentes" que daña la imagen y reputación internacional de la capital.

Como primera medida, la Plataforma ha remitido una carta al Defensor del Pueblo solicitando su protección ante lo que califica como "actuaciones arbitrarias" de la ADA. En la reunión prevista se aportará documentación técnica, administrativa y pericial que, según la entidad, acredita una "deficiente gestión" por parte de dicho organismo.

Paralelamente, la organización ha activado una encuesta sobre la percepción ciudadana de la seguridad y la calidad de los establecimientos públicos de Madrid, cuyos resultados se difundirán de forma inmediata para contrastar la diferencia entre la seguridad real de los locales y el "clima de alarma injustificado" que, a su juicio, está generando Urbanismo.

De cara al periodo navideño, las entidades integradas en la Plataforma tienen previsto organizar una acción simbólica consistente en entregar carbón al delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, por "incumplir sus promesas", así como una campaña informativa para explicar cómo se calculan los aforos y de qué modo los locales garantizan entornos seguros.

La organización ha subrayado que este conflicto "no ha hecho más que empezar" y que el sector continuará con sus movilizaciones hasta lograr un marco regulatorio "estable, justo y seguro" para todos.