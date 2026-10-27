El seguimiento de la décima jornada de huelga educativa baja a un 5,1%, según la Comunidad

Profesores en huelga durante la instalación performativa ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías’, en la Plaza de Callao, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). La instalación bajo el lema ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías. Ningún alumno debería quedarse atrás por
Profesores en huelga durante la instalación performativa ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías’, en la Plaza de Callao, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). La instalación bajo el lema ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías. Ningún alumno debería quedarse atrás por - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 27 octubre 2026 16:13
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MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha cifrado el seguimiento de la décima jornada de huelga educativa en un 5,1% de seguimiento, lo que serían 7,5 puntos porcentuales menos que este lunes que se cifró en un 12,6% de seguimiento.

Los sindicatos no han ofrecido datos este martes pero en los últimos días lo han situado entre el 40% y el 60%. Los profesores de la educación pública madrileña afrontan esta tercera semana de huelga indefinida--desde el 14 de octubre-- con la exigencia de "negociar" mejoras con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y poner fin a este conflicto.

Por su parte, la titular de Educación ha asegurado que ve "inasumibles" los gastos que supondrían las reivindicaciones de los sindicatos educativos en huelga y ha insistido en que "ya" está sentada con ellos en las mesas de negociación.

En líneas generales, el comité reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Entre las acciones de esta semana, la jornada de este martes acoge asambleas de centro y de zona y este miércoles habrá dos manifestaciones en Leganés y Villalba. Ya el jueves habrá una manifestación por la mañana a las 12 horas en la Dirección del Área Territorial y por la tarde, una manifestación desde Atocha a la Consejería de Educación, un concierto de orquesta de profesores por 'la pública' y una bicicrítica desde Cibeles. Por último, el viernes la Plaza de España acogerá una asamblea unitaria como cada viernes desde que se inició la huelga.

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