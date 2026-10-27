El seguimiento de la décima jornada de huelga educativa baja a un 5,1%, según la Comunidad

Profesores en huelga durante la instalación performativa ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías’, en la Plaza de Callao, a 26 de octubre de 2026, en Madrid (España). La instalación bajo el lema ‘Aulas Llenas. Sillas Vacías. Ningún alumno debería quedarse atrás por - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha cifrado el seguimiento de la décima jornada de huelga educativa en un 5,1% de seguimiento, lo que serían 7,5 puntos porcentuales menos que este lunes que se cifró en un 12,6% de seguimiento.

Los sindicatos no han ofrecido datos este martes pero en los últimos días lo han situado entre el 40% y el 60%. Los profesores de la educación pública madrileña afrontan esta tercera semana de huelga indefinida--desde el 14 de octubre-- con la exigencia de "negociar" mejoras con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, y poner fin a este conflicto.

Por su parte, la titular de Educación ha asegurado que ve "inasumibles" los gastos que supondrían las reivindicaciones de los sindicatos educativos en huelga y ha insistido en que "ya" está sentada con ellos en las mesas de negociación.

En líneas generales, el comité reclama reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.

Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.

Entre las acciones de esta semana, la jornada de este martes acoge asambleas de centro y de zona y este miércoles habrá dos manifestaciones en Leganés y Villalba. Ya el jueves habrá una manifestación por la mañana a las 12 horas en la Dirección del Área Territorial y por la tarde, una manifestación desde Atocha a la Consejería de Educación, un concierto de orquesta de profesores por 'la pública' y una bicicrítica desde Cibeles. Por último, el viernes la Plaza de España acogerá una asamblea unitaria como cada viernes desde que se inició la huelga.