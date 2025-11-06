Seis detenidos y desmantelado un punto de venta de droga bunkerizado en la Cañada Real Galiana - POLICÍA NACIONAL

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis varones por de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal en un operativo que ha permitido desmantelar un punto de venta de droga bunkerizado en la Cañada Real Galiana de Madrid.

En concreto, se trataba de una parcela con tres construcciones prefabricadas, dos de ellas utilizadas como viviendas y la tercera era usada para la venta y el consumo de sustancias, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

El interior de esta tercera edificación estaba diseñado con un habitáculo para el consumo, comunicado a través de una ventanilla con una zona bunkerizada. Desde el bunker, protegido con una puerta con tres cerrojos, se vendían las monodosis a los consumidores y se guardaba la recaudación de la venta.

Además, la parcela contaba con una pequeña explanada donde los clientes podían acceder con sus turismos y una vez realizada la compra, consumir en los mismos. De este modo, la venta se sucedía de forma continuada a lo largo de las 24 horas del día y se tenía acceso tanto a pie como en vehículo.

PERSONA DE CONFIANZA PARA CUSTODIAR EL DINERO

Los miembros del clan familiar eran los regentes del punto de venta y contaban con subordinados que ejercían desde el exterior de la parcela, encargados del control de acceso, así como de la captación de clientela. En el interior, en la zona bunkerizada, había una persona de confianza cuyo cometido era la dispensación directa a los consumidores y la recepción del dinero.

Las investigaciones, que comenzaron el pasado mes de agosto, culminaron el pasado 23 de septiembre con la entrada y registro a las tres construcciones. Ante la inminente entrada de los agentes, uno de los moradores fue sorprendido arrojando por el inodoro la droga que en esos momentos poseía, siendo recuperados varios envoltorios mojados de la tubería.

Los efectivos se incautaron de 179 euros de dinero en efectivo, una katana, distintos tipos de sustancia estupefaciente --cocaína, heroína, hachís y tusibi--, así como numerosos útiles de preparación de la sustancia estupefaciente para su venta.

Los seis varones detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.