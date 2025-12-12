SEO/BirdLife pide "transparencia" para aclarar los focos de gripe aviar tras la muerte de cientos de cigüeñas

Cigüeñas blancas - TRES CANTOS

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización SEO/BirdLife ha reclamado a la Comunidad de Madrid "transparencia" para aclarar los focos de gripe aviar detectados en la región tras la muerte de cientos de cigüeñas, por lo que ha pedido datos detallados sobre el número de aves afectadas, los análisis realizados y la gestión de los cadáveres, según ha informado la entidad en un comunicado.

Los análisis realizados por el Laboratorio Central de Veterinaria han certificado que el episodio de Getafe responde a una cepa de alta patogenicidad, en un brote que ya cuenta con focos en Boadilla del Monte, Arganda y Rivas-Vaciamadrid.

Según ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, muchas de estas aves proceden del norte de Europa durante su migración hacia zonas más cálidas, lo que explicaría la presencia del virus en la región.

Sin embargo, SEO/BirdLife ha apuntado que, en el caso de las cigüeñas, estas llevan varios meses en la zona, por lo que "no hay ningún indicio de que hayan venido portando el virus". La organización ha señalado que "es más probable que se trate de nuevos contagios a partir de aves enfermas que hayan pasado inadvertidas a la observación humana".

Asimismo, ha recordado que la mayor parte de las especies migratorias ya han llegado a España hace varias semanas y que Madrid cuenta con una importante población nidificante de cigüeñas, muchas de las cuales permanecen en la región durante todo el año.

Desde el pasado mes de agosto y hasta finales de noviembre se han registrado en España al menos 105 focos de gripe aviar en fauna silvestre, que han afectado a un mínimo de 2.000 aves de al menos 25 especies distintas. En ese mismo periodo, se han detectado además 14 focos en granjas avícolas, lo que ha obligado al sacrificio de más de dos millones y medio de aves de corral y a la adopción de estrictas medidas de confinamiento para frenar la expansión de la enfermedad.

La ONG ha señalado que el episodio de Getafe supone un cambio "cuantitativo importante" por el elevado número de aves afectadas de forma repentina. Ha recordado, a modo de ejemplo, que las más de mil grullas muertas en Gallocanta fueron apareciendo progresivamente a medida que llegaban más ejemplares procedentes de Centroeuropa, mientras que este brote ha sido "muy repentino y aparentemente aislado".

Por todo ello, SEO/BirdLife ha solicitado a la Comunidad de Madrid que facilite información detallada sobre el episodio, no solo sobre las especies y ejemplares implicados y los resultados de los análisis realizados, tanto por la administración autonómica como por el Laboratorio Central de Veterinaria, sino también sobre el procedimiento seguido para la retirada y gestión de los cadáveres, que considera un aspecto esencial para una correcta gestión de la crisis.

La organización ha insistido en la importancia de esclarecer este suceso y ha pedido plena transparencia para poder evaluar su impacto y contribuir eficazmente a la protección de la avifauna.

Además, SEO/BirdLife ha puesto a disposición del público un mapa actualizado con los episodios confirmados o sospechosos en aves silvestres en España, en el que hasta el momento se registran más de 60 casos que afectan a una veintena de especies, con especial incidencia en grullas comunes y gaviotas patiamarillas.