Sergio Fárago, embajador de FP de la Cámara de Comercio de Madrid, ganador del Premio Somos FP 2024

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de España, la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados, con el apoyo del Fondo Social Europeo Plus, han elegido a Sergio Fárago, embajador de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid, como Embajador Nacional Somos FP 2024.

Sergio cursó el Ciclo Formativo de Grado Superior en Marketing y Publicidad en el IES Clara del Rey (Madrid) y actualmente trabaja en una agencia de publicidad (Pan Comunicación).

"Su implicación y compromiso en la difusión de la Formación Profesional, así como su labor como embajador en la red Somos FP, han sido determinantes para su reconocimiento como ganador del primer premio", han señalado desde la Cámara en un comunicado.

El segundo galardón ha correspondido a Diego Pacios, de Ponferrada (León), titulado en el Ciclo Superior de Administración y Finanzas por el IES Álvaro Yañéz de El Bierzo, quien realizó prácticas en la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA).

El tercer premio ha recaído en Victoria García, de Coria (Cáceres), titulada en Administración y Finanzas por el IES Caurium, tras realizar sus prácticas en la gestoría GESTOPYME.

En los tres casos, el jurado ha valorado su compromiso en la difusión de los beneficios y la alta empleabilidad de la Formación Profesional. Los premiados han recibido un 'cheque formación' por valor de 1.000, 850 y 600 euros, respectivamente.

El ganador, Sergio Fárago, expresó su agradecimiento a la Formación Profesional: "mi sueño era trabajar en una agencia de publicidad, y la FP es lo que pasó entremedias". Además, señaló que su participación en la red Somos FP le permite "transmitir su experiencia en la FP y motivar a otros jóvenes".

El acto, celebrado en la sede de la Cámara de España, ha contado con la asistencia de una representación de la red de embajadores Somos FP, cerca de 150 alumnos de distintos centros educativos y representantes de empresas, centros de formación y cámaras de comercio.