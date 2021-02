Serra asegura que Ayuso busca "generar odio" contra la Cañada para que se vayan los vecinos y especular con el suelo

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha aseverado este jueves que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, lanza un "mensaje de odio" contra los vecinos de la Cañada Real "criminalizándolos" para que se vayan "agotadas" y dar un paso a los "intereses especulativos" de fondos buitre que quieren "hacer negocio en los alrededores" del enclave chabolista.

En este sentido ha lamentado que "hay muchas personas que reciben este discurso" y ha añadido que "la extrema derecha" ha comprado este mensaje contra "personas trabajadoras que requieren que el Estado ponga los derechos para que puedan vivir dignamente y cumplan lo que ha prometido".

Serra ha participado junto a la portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario, Carolina Alonso, y la eurodiputada de Podemos María Eugenia Rodríguez Palop en una concentración frente a la Asamblea en la que los vecinos de los sectores V y Vi de la Cañada han reclamado el restablecimiento de la luz tras más de cuatro meses cortado.

"Ayuso dice que no quieren pagar la luz, pero la Comunidad no les da una cédula de habitabilidad y por tanto las compañías no les admiten un contratado", ha apostillado la portavoz, quien entiende que el Ejecutivo regional quiere mantenerlos en una "situación de informalidad" para que se vayan.

Asimismo, ha cargado contra la presidenta por su negativa a asistir a una reunión convocada por los Ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid y la capital, junto a Delegación del Gobierno, para profundizar en la estrategia de realojos.

"Rivas ha planteado una solución para el sector V y se ha devuelto en parte la luz, pero Ayuso no quiere por intereses especulativos de fondos buitre que quieren hacer negocio en los alrededores de cañada" ha cargado.

Una tesis que comparte Carolina Alonso, quien ha reprochado al Ejecutivo autonómico que "no se están poniendo los medios suficientes" para restablecer la luz y consideran que se está llevando al Pacto Regional por la Cañada Real "al límite".