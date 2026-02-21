Serrano (PP) asegura que España está presidida por "un enemigo de las elecciones limpias" y pide "no fiarse un pelo"

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de febrero de 2026, en Madrid (España). Serrano ha comparecido tras la denuncia de acoso de una exconcejal de Móstoles contra el alcalde. - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este sábado que España está presidida por un "enemigo de las elecciones limpias y transparentes", en alusión al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que "le robó las elecciones internas a su propio partido", y ha pedido "no fiarse un pelo".

"Es legítimo que cualquier demócrata se plantee que, si tenemos un presidente del Gobierno que robó unas primarias a su propio partido, ¿qué garantías tenemos de que sus secuaces y sicarios no lo intenten en unas generales para que no gobierne la derecha?", ha señalado en una jornada del partido sobre turismo.

Así, Serrano ha asegurado que Sánchez "colocó una urna de cartón y se la llevó detrás de bambalinas para manipular unas elecciones", a la vez que se ha preguntado cuáles son las garantías que tienen que tener el conjunto de los españoles si esas son las que tienen de sus procedimientos internos.

El 'número dos' del PP de Madrid ha asegurado que nunca un presidente del Gobierno de España en el ejercicio de su labor había estado "rodeado de tantas dudas, de tantas sospechas y de tanta fragilidad política", si bien ha expresado que lo más "preocupante" es que la debilidad de Sánchez le convierte en "peligroso" solo por "mantenerse en La Moncloa". "Y por eso tenemos que estar atentos como demócratas", ha incidido.

Frente a ese "caos e inestabilidad", ha subrayado que el PP, tanto a nivel nacional con Alberto Núñez Feijóo, como a nivel regional con Isabel Díaz Ayuso, tiene un proyecto "claro". "Estamos preparados para defender Madrid y para defender España. Sabemos que nos van a atacar, que intentarán desgastarnos, que buscarán dividirnos, pero hay algo que no podrán hacer, no podrán derribarnos si estamos unidos", ha aseverado.

Asimismo, ha censurado que intente dar "lecciones de ética" un presidente del Gobierno que está "inmerso en la mayor trama de corrupción que se recuerda de la historia de España", además de señalar que su "ponzoña y pobredumbre" se están extendiendo hasta ahora.

"Tenemos un presidente del Gobierno con su hermano imputado por corrupción, con su mujer imputada por corrupción, con dos secretarios generales, dos secretarios de organización que se turnan para entrar en la cárcel para no estar los dos juntos (...) Con una cloaca montada en el seno del propio partido para perseguir a fiscales y a periodistas. Eso, como digo, es el PSOE", ha afirmado.