Serrano (PP) carga contra un Gobierno que "legisla a golpe de necesidad política" para que Sánchez siga de presidente

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha cargado este viernes contra un Gobierno que "legisla a golpe de necesidad política" para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, siga en el cargo.

Así lo ha expresado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que responde al secretario general de PSOE-M, Óscar López, quien a través de sus redes sociales ha aludido a "la dictadura bolivariana y norcoreana" de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, López ha compartido un informe de la Fundación Hay Derecho, que ha avanzado el diario 'El País'. "Resulta que a Óscar López alguien le ha pasado un informe de la Fundación Hay Derecho sobre la calidad democrática en nuestro país y en las comunidades autónomas y ha criticado diversos aspectos de la gestión de la Comunidad de Madrid", ha afirmado el 'número dos' del PP de Madrid.

Sin embargo, ha criticado que el socialista no se "haya leído el informe" porque si no "no hubiera tenido la osadía de hacer semejante comentario". "Lo que dice es directamente un misil en la línea de flotación del Gobierno. Un Gobierno que peca de muchas cosas, entre otras cosas de falta de independencia judicial, como dice el propio informe, y habla de un Ministerio Fiscal que está demasiado conectado con el Gobierno, falta de independencia y falta de autonomía", ha informado.

También, ha subrayado que el informe pone el foco en el uso del Congreso de los Diputados y el Senado para sus "intereses políticos", además de criticar que hable de calidad democrática "un Gobierno que el 27% de sus normas vienen de decretos-leyes que son tramitados como proyectos de ley, pero luego no son aprobados como leyes".

"Abusa de los decretos-leyes y de algo muy significativo, como es el hecho de que los grupos que sostienen o forman parte del Gobierno, Partido Socialista y Sumar, lo que hacen es presentar proyectos de ley disfrazados de proposiciones de ley", ha censurado, con el objetivo, según Serrano, de no pasar por "filtros".

En la misma línea, ha trasladado que el PSOE ha impulsado más de 200 normas "que no estaban en ninguno de los planes normativos" del Gobierno, mientras que la Comunidad de Madrid cumple con su plan "de manera taxativa".

"Entendemos que el futuro secretario general del Partido Socialista de Madrid, y en esa obsesión permanente que tienes con la presidencia de la Comunidad de Madrid, la próxima vez que te pase un informe, yo te recomiendo que te lo leas entero", ha respondido Serrano, quien ha criticado a un Gobierno de España que "ha reducido la calidad democrática y que está plagado de corrupción".