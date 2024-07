Serrano (PP) critica que Sánchez quiera "limitar" la labor de los medios de comunicación con su plan de regeneración

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiera "limitar" la labor de los medios de comunicación con su plan de regeneración democrática, que presenta hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados, y ha afirmado que se ha lanzado como respuesta por la investigación a su mujer, Begoña Gómez.

"Aquí, en España, no mueren periodistas por hacer su trabajo. Aquí lo que vemos es a periodistas señalados por el propio Gobierno por hacer su trabajo. Esto no es un plan de regeneración democrática, esta es la respuesta del presidente del Gobierno ante lo que está sufriendo su partido, su Gobierno y su mujer", ha afirmado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press.

Considera que es "absolutamente infame" ver cómo este Gobierno intenta "limitar" la acción de los medios de comunicación "de manera libre e independiente". "Le ha preocupado justo en el momento en el que salen casos que afectan a su mujer, a su hermano, a su partido y a su Gobierno. Antes no. Por lo tanto, yo creo que esto es toda una auténtica pantomima y creo que los demócratas tenemos que estar muy atentos, no solo a lo que diga hoy, sino a lo que pueda salir publicado próximamente, no solo a la libertad de expresión, sino a la libertad de la democracia", ha subrayado Serrano.

En la misma línea, ha defendido que en España puede haber "diversidad de opiniones" y no todo el mundo tiene que comportarse como un "grupi de Televisión Española". "Puede haber opiniones críticas contra el propio Gobierno de España. Lo que tiene que hacer el Gobierno, el Partido Socialista y los voceros que le apoyan es respetar esa divergencia de opiniones", ha trasladado.