Serrano (PP) exige al PSOE-M que rechace el acuerdo entre PSC y ERC: "Supone una ataque a la igualdad entre comunidades"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha exigido al PSOE-M que rechace el acuerdo entre el PSC y ERC que prevé que Catalunya salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos.

"Cualquier dirigente político en la Comunidad de Madrid si no se opone a este acuerdo no estará defendiendo los intereses de los madrileños y estará inhabilitado para representarles", ha señalado en declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio de Alcorcón. El 'número dos' del PP madrileño ha criticado que "contentos con haber robado 600 millones de los parados de Andalucía", el PSOE pretende "robarles ahora la financiación a los madrileños".

Ante esto, Serrano espera "un pronuniamiento claro" del líder del PSOE-M, Juan Lobato. "No hace ni 15 días vimos a la portavoz del PSOE diciendo que no iba a haber concierto, no hace ni 20 días oímos al señor Lobato diciendo que iba a rechazar el concierto. Ahora tenemos el concierto que supone romper esa caja común con la independencia fiscal de Cataluña", ha criticado Serrano.

Para el 'popular', "supone un ataque a la igualdad entre comunidades autónomas y que existan ciudadanos de primera y de segunda" y es "un ejemplo de corrupción política y económica".

"Dieron la amnistía a cambio de votos, concedieron los indultos a cambio de Gobierno, eliminaron la malversación y sedición a corruptos y golpistas para mantenerse en el poder y ahora pretenden romper la caja única para que (Salvador) Illa sea presidente de Cataluña", ha remachado.