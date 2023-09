Serrano (PP) llama a los socialistas que acudieron hace años a manifestaciones en Cataluña a que lo vuelvan a hacer el 8

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano (1i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), a su llegada a la primera sesión del debate de investidura del líder del PP, en el Congreso de lo

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano (1i), y la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (c), a su llegada a la primera sesión del debate de investidura del líder del PP, en el Congreso de lo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha hecho un llamamiento este jueves a los socialistas que acudieron "hace unos años" a manifestaciones en Barcelona para que acudan a la convocada el día 8 de octubre por Societat Civil Catalana (SCC), en contra de la amnistía, porque considera que "se va defender lo mismo que entonces".

"Aquí no ha cambiado el PP, aquí no han cambiado quienes defendemos la igualdad, la libertad, el Estado de Derecho y la vigencia de nuestra democracia. Aquí los que han cambiado es una cúpula del PSOE y lo hace no porque haya evolucionado o por un interés general, sino por un interés propio, que es el de conseguir apoyos para seguir siendo presidente del Gobierno (Pedro Sánchez)", ha subrayado.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los periodistas, en el acto de apertura del año judicial autonómico, después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, haya anunciado que ella acudirá a una cita que considera "fundamental".

Para Serrano, es "lamentable" que en estos momentos todo un país pueda "ser rehén de los caprichos de una minoría separatista que va a condicionar la igualdad de todos los españoles".

Preguntado por si el PP madrileño movilizará a sus afiliados y enviarán autobuses, el 'número dos' del partido ha recordado que se trata de una convocatoria organizada por una entidad civil pero ha hecho hincapié en que "una parte importante" de la Dirección del PP de Madrid acudirá

"Madrid va a estar allí, la propia presidenta, yo y otros muchos... Yo creo que es un momento en el que hay que defender la legalidad, la igualdad, la libertad", ha señalado el dirigente.

APOYO A LOS JUECES Y FISCALES

Por otro lado, Serrano ha querido trasladar, en la apertura del año judicial, su apoyo "a los jueces y fiscales de la Comunidad de Madrid" para que "sigan haciendo su trabajo con independencia, con transparencia y contando con todos los medios que sean posibles".

"Desde luego que es muy importante apoyar a lo que es el Poder Judicial y nosotros lo apoyamos para que sigan trabajando a favor de la libertad, de la igualdad y de la legalidad. Y frente a quienes, incluso desde el propio Gobierno de España, acusan a la Justicia y a algunos jueces de fachas con toga, desde el Partido Popular de Madrid, siempre vamos a defender su tarea en defensa de la legalidad y del mantenimiento del Estado de Derecho", ha subrayado.