El Servicio Regional de Empleo renueva automáticamente las demandas de empleo de los vecinos de las zonas incendiadas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde el Puesto de Mando de Cenicientos, que posteriormente ha tenido que ser trasladado a Navalcarnero - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Empleo renueva automáticamente las demandas de empleo de los vecinos de las zonas afectadas por los incendios para evitar desplazamientos innecesarios, ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, desde el Puesto de Mando de Cenicientos, que posteriormente ha tenido que ser trasladado a Navalcarnero.

La renovación de oficio se ha ejecutado sobre todas las demandas de empleo que debían actualizarse este jueves y viernes correspondientes a usuarios de los municipios afectados por los incendios en la región. La actuación ha evitado que estas personas hayan tenido que desplazarse o efectuar el trámite por otros canales mientras se mantengan las dificultades derivadas de los fuegos.

Los usuarios afectados no tienen que realizar ninguna gestión adicional para mantener activa su demanda de empleo. De este modo, se garantiza la continuidad de su inscripción y se evita cualquier perjuicio derivado de la imposibilidad de completar el trámite en la fecha prevista.

La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ya dispone de una relación de las personas de estos municipios, cuya renovación está prevista para la próxima semana, lo que permitirá actuar con rapidez y extenderla de oficio si las circunstancias lo requieren. El Gobierno regional mantiene preparado el dispositivo para aplicar esta medida de manera inmediata allí donde la evolución de los incendios lo haga preciso.