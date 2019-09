La sesión de control al Gobierno permitirá un total de 22 preguntas y habrá 21 comisiones, incluida la de Avalmadrid

Publicado 17/09/2019 14:13:28 CET

La sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid se compondrá de un total de 22 preguntas y habrá un total de 21 comisiones, incluida la de Avalmadrid y las presuntas irregularidades en este ente, según se ha acordado en la Junta de Portavoces de este martes.

Así, PSOE podrá hacer 4 preguntas a la sesión de control al Gobierno, PP, Cs y Más Madrid 3, Vox 2 y Unidas Podemos 1. Además, cada uno de los grupos podrá hacer una pregunta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En cuanto a las iniciativas largas (comparecencias, interpelaciones, Proposiciones No de Ley (PNL) Unidas Podemos, Vox y Más Madrid podrán hacer una, PP y Cs dos y PSOE tres.

Vox ha votado junto con los grupos de la izquierda esta distribución, al considerarla más proporcional, mientras que PP y Ciudadanos no estaban de acuerdo, pero ha salido adelante por la mayoría.

En cuanto a las comisiones permanentes se ha acordado que haya un total de 20, al votarse que la de Juventud sea una más aparte, y la de Avalmadrid (no permanente), registrada por PSOE, Más Madrid y Podemos, sumarían 21.

Por otro lado, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha propuesto en rueda de prensa tras la junta de portavoces que se desarrollen dos plenos en lugar de uno, para fomentar la conciliación y la falta de natalidad en la región.

No obstante, como han especificado el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, y el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, el Reglamento no recoge esta posibilidad, solo indica que puede cambiarse el día de la celebración del Pleno pero no añadir uno más. Además, esa ampliación del número de plenos implicaría que se redujera el número de comisiones.