El sexting, cada vez más frecuente en los casos gestionados por el Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas

El Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid (SAAT) lleva desde 2018 interviniendo en las tecnoadicciones de los jóvenes de entre los 12 y 17 años, como los videojuegos, las redes sociales o los juegos en aplicaciones. Sin embargo, en los últimos años han detectado un incremento en los casos de sexting.

Así lo ha manifestado el coordinador del servicio, Pedro Coba, en declaraciones a Europa Press. Este recurso público, que hasta el momento ha ayudado a más de 43.000 personas, ha ido introduciendo nuevos talleres adaptados a las necesidades de los jóvenes y sus familias, como el impacto del consumo de pornografía en adolescentes.

"En general, nosotros atendemos desde los 12 años. Un uso o acceso más temprano a dispositivos móviles abre una ventana al mundo digital con sus beneficios, pero también con sus riesgos", ha advertido Coba, quien ha detallado que el momento en el que deciden hacer una intervención es cuando detectan que el menor tiene un deterioro funcional en diferentes áreas de su vida.

Las principales señales son las bajadas de rendimiento académico, dificultades en la conciliación del sueño, abandono de actividades, aislamiento, pérdida del control, conflictos frecuentes en casa, agresividad o malestar si no hay acceso a dispositivos.

"Hay padres que vienen a veces muy asustados y desconcertados porque no saben qué hacer. No solo hay que acompañarles, sino que también hay que intervenir con ellos, como en la toma de conciencia, pautas, acuerdos sobre normas y límites. Tenemos que fijar un bienestar digital también en el entorno del hogar", ha señalado el coordinador.

Las terapias suelen tener una duración de entre tres y seis meses, con una tasa de éxito superior al 80%. Se trata de un proyecto gratuito donde los profesionales utilizan técnicas grupales, combinadas con sesiones individuales de evaluación específica.

TALLERES Y CHARLAS

Más allá de la intervención, el servicio ve imprescindible la prevención. Por ello, cuenta con talleres y charlas divulgativas, de forma presencial y online, que se van adaptando en función de las novedades y lo que más consumen los adolescentes.

"El de redes sociales lo hemos diversificado en dos, donde metemos todo el tema de TikTok, algoritmos, viralidad e influencers. Además, este semestre hemos metido por primera vez una sesión sobre Inteligencia Artificial (IA) en la vida social del adolescente. Sabemos que lo usan, sobre todo para el ámbito académico, pero también hay una parte que lo utilizan para contar sus problemas", ha apuntado.

Ante el aumento de la demanda en el abuso de las tecnologías por parte de los más jóvenes, la Comunidad de Madrid decidió acercar este servicio a otros municipios. Según los últimos datos, se ha atendido a 39.976 en la sede de la capital, 1.570 en Alcalá de Henares, 1.011 en Torrelodones, 435 en Móstoles y 14 en Pozuelo de Alarcón.

"Nosotros abrimos este servicio con una visión bastante temprana de lo que se nos venía de las consecuencias del uso de nuevas tecnologías. Es necesario abordar la problemática de manera especializada con profesionales formados y con herramientas concretas", ha subrayado el coordinador.