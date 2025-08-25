Siete heridos en el primer encierro de las fiestas de 'Sanse', que ha contado con más de 2.000 corredores

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -
El primer encierro de las Fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios San Sebastián de los Reyes ha dejado un balance de siete heridos por caídas y contusiones, una de ellas severa, y ha contado con una participación de más de 2.000 corredores.
Los toros de La Palmosilla han protagonizado un veloz primer encierro, que han completado el recorrido en 1.50 minutos, por debajo de la duración media, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.
El concejal de Festejos y Seguridad, Carlos Bolarín, ha destacado que ha sido "un primer encierro rápido y limpio, con buenas carreras y una gran expectación, con unos 25 000 asistentes". Ha remarcado también la "calidad" de los toros y el "gran trapío" de los animales.
"Es muy importante incidir que los corredores estén en buenas condiciones, que vengan preparados y sean conscientes de lo que es la mayoría, pero siempre seguimos recomendando a los menos inexpertos, a los que participan, que tengan mucha precaución, mucho cuidado, que estén bien, por su seguridad y por el resto de los compañeros", ha subrayado, por su parte, el responsable de Protección Civil, Pedro Martínez.
Esta noche habrá un encierro nocturno, cuyo protocolo de seguridad arrancará a las 20 horas. El concejal de Festejos y Seguridad ha señalado que se espera que acuda mucha gente y ha recordado que no habrá bebidas alcohólicas por el recorrido.