El sindicato de Enfermería advierte a Matute ante un marco de negociación específico para médicos sobre Estatuto Marco

Un médico lleva una pegatina reivindicativa durante una concentración - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Satse Madrid ha advertido este jueves a la Comunidad de Madrid sobre la creación de un marco de negociación específico para médicos sobre el Estatuto Marco al considerar que supondría "fracturar la Sanidad pública, dividiendo a sus profesionales y abriendo el camino a la privatización".

En un comunicado, el sindicato de Enfermería ha censurado el "ninguneo" de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, al resto de profesionales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) al haber sugerido la apertura de un espacio de negociación exclusivo para la profesión médica.

En concreto, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha trasladado este lunes a responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) el apoyo del Gobierno madrileño al Estatuto Marco propio para la profesión y ha reclamado al Ministerio de Sanidad tanto la retirada del borrador como la creación de "espacios de diálogo" con todas las categorías.

Durante el encuentro, Matute ha reclamado al Ministerio que impulse un proceso de negociación real con todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

En respuesta, Satse Madrid ha advertido que, de aprobarse "un marco de negociación exclusivo, como parece trasladar la Consejería", el colectivo médico "sería el que marcase la línea de actuación de la Sanidad pública madrileña, dejando al resto de profesionales como meros peones de lo que se aprobase en una Mesa en la que ellos no estarían representados".

En este contexto y ante "el ninguneo" que plantea la Consejería al resto de profesionales del Sermas, desde Satse Madrid han advertido del inicio de protestas que podrían finalizar con la convocatoria de una huelga de enfermeras, enfermeras especialistas y fisioterapeutas.

Un paro, ha explicado, "para que la Administración se vea obligada a respetar los derechos de estas profesionales y evitar que se ningunee a la profesión en detrimento de un colectivo, el médico, importante pero no más que las profesionales de Enfermería y Fisioterapia, entre otras".