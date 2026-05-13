Sindicato de Inquilinas llama a tomar las calles de Madrid el día 24 para reclamar que la vivienda "no cueste la vida"

Sindicato de Inquilinos llama a tomar las calles de Madrid el día 24 para reclamar que la vivienda "no cueste la vida" - EUROPA PRESS

Anuncian movilizaciones en mayo y junio en 24 ciudades de toda España ya confirmadas y llaman a una "huelga" si no hay solución MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una manifestación por las calles de la capital el próximo día 24 de mayo ante la "crisis de vivienda sin precedentes" que vive la región y que afecta ya a todas las facetas de la vida cotidiana y contra "los ataques de un rentismo" que "está acabando con los barrios y municipios".

Bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios', la marcha partirá a las 12.00 horas de Atocha y discurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la zona de Sevilla, apoyada por distintos tipos de colectivos. Tras la manifestación, además, se llevarán a cabo intervenciones de los colectivos vecinales, laborales y sociales que apoyan esta convocatoria y actuaciones musicales.

Una protesta que tendrá lugar en el marco de un campaña de movilizaciones impulsada por activistas por la vivienda desde el 23 de mayo hasta el 28 de junio con manifestaciones en 24 ciudades de toda España ya confirmadas y a las que se irán sumando más paulatinamente. En este sentido, en el caso de no lograr sus reivindicaciones, han advertido que quieren "caminar hacia una huelga general que, aunque no tiene fecha, sí se trabaja ya en contactos con otros colectivos como el movimiento sindical.

La manifestación se ha presentado este miércoles en el Ateneo la Maliciosa durante una rueda de prensa en la que han intervenido la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, un representante de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, Elisa Molina, y un responsable de Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (COESPE), Damián Rodríguez.

"La historia nos lo demuestra que los derechos no nos los regalan, que los derechos se conquistan y por eso es fundamental que salgamos a estas movilizaciones, que llenemos las calles y que pongamos sobre la mesa la gravedad del problema de carestía de la vida con el que nos encontramos y de la crisis de la vivienda", ha apuntado Elisa Molina, que ha subrayado no se puede sostener "que los alquileres estén por las nubes y que los salarios estén por los suelos".

Según han denunciado los organizadores, el alquiler en Madrid ha subido más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio en toda la Comunidad de más de 1.500 euros al mes. De esta forma, se dedica más del 70% de los salarios al pago del alquiler, es decir, que 3 de cada 4 días trabajados son para los caseros.

"Los precios del alquiler no paran de subir y los precios de compra de una vivienda son prohibitivos, mientras el hacinamiento, los contratos basura y los abusos de los caseros siguen aumentando. La crisis de vivienda ya no es solo un problema habitacional, sino que se ha convertido en una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común. Los parches ya no valen, esto es insostenible", han defendido.

PRINCIPALES REIVINDICACIONES

En este marco, exigen recuperar los contratos de alquiler indefinido, acompañado de una bajada de los alquileres y de una subida del salario y de las pensiones mínimas a 1.500 euros. También, expropiar a los grandes tenedores y crear un parque de vivienda fuera del mercado como "la única posibilidad" para "poner fin a todos los desahucios".

Finalmente, han abogado por "empujar para que se pruebe una ley contra la estafa a las inquilinas que permita poner fin a los contratos de alquiler de temporada. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, con un modelo "especialmente sangrante" que favorece a los ricos, han llamado a "recuperar la vivienda que ellos mismos regalaron a los fondos buitres" o sumarse a la declaración de zonas tensionadas, entre otras.

"Estamos soportando una inestabilidad que va en contra de las trayectorias vitales, porque cada cinco años nos pueden echar, o incluso cada menos, ya que cada vez se hacen alquileres con contratos fraudulentos de temporada que tienen menos duración. Y estamos soportando una precariedad habitacional vergonzosa, viendo cómo aumenta la infravivienda y viendo también cómo cada vez más familias recurren al hacinamiento para poder pagar los precios. Por todo esto, la crisis de la vivienda está afectando a todos los ámbitos de la vida y ya se nota en todos los lugares", ha denunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

En la misma línea, Alicia del Río ha advertido que esta situación también está afectando a la salud mental y física de las personas debido al estrés, la incertidumbre y el miedo a perder la vivienda. "¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Nuestras vidas están destrozadas, precarizadas y bloqueadas por un único motivo, para que una minoría rentista gane más y más y más dinero. Una minoría rentista con una voracidad sin límites, lo cual está permitiendo y fomentando a los distintos gobiernos", ha lamentado.

Así, han remarcado que la vivienda "ya no es solo un problema habitacional" sino que se ha convertido en "una máquina de empobrecimiento, expulsión y control de las vidas de la gente común". En este sentido, el responsable de Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas ha subrayado que hay alrededor de 700.000 personas pensionistas en España que están pagando alquileres, con "decenas de miles de ellos que cobran pensiones precarias" y que son los más afectados, juntos a los jóvenes, por esta situación.

Igualmente, los organizadores han censurado los discursos de "ultraderecha" que intentan "dividir" señalando "a la población migrante, a la ocupación o a las pensionistas como culpables". "Quieren que culpemos a nuestras vecinas migrantes, quieren que culpemos a nuestros vecinos pensionistas, quieren que estemos divididas para que no miremos a los verdaderos culpables, una minoría social rentista, especuladora, que utiliza las casas para especular. Pero nosotros estamos unidas y sabemos que somos una mayoría social en este país quienes pensamos y defendemos que las casas deben ser para vivir", ha remarcado la portavoz del Sindicato de Inquilinas.

Ante esta situación "insostenible", los organizadores han hecho un llamamiento a la desobediencia de todos los vecinos de Madrid "para resistir activamente contra los ataques del rentismo". "Vamos a reivindicar que Madrid puede estar al servicio de la gente y no de las especulaciones", ha zanjado la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.