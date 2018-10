Sindicatos apuestan por "cambiar la actitud de los gobernantes respecto a las mujeres"

Publicado 08/03/2018 14:03:24 CET

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha asegurado este jueves durante la concentración en Cibeles a favor de la "igualdad real" que buscan "cambiar la actitud que han tenido los gobernantes respecto a las mujeres", quienes ya están "hartas" y "hasta el moño" de ser "las perdedoras cuando las cosas van mal".

"Estamos aquí con nuestros compañeros; es un éxito, y hoy pararemos Madrid. Vamos a cambiar la actitud que han tenido los gobernantes respecto a las mujeres", ha puesto de manifiesto, para añadir a continuación que el feminismo "solo exige la igualdad real de condiciones y trato".

También presente en la concentración, la secretaria de Mujeres de CCOO Madrid, Pilar Morales, ha asegurado que "Madrid hoy tiene el corazón violeta". "Hemos dicho basta a la brecha salarial, a tener que cuidar de todo el mundo porque el Estado no lo hace", ha manifestado.

Asimismo, ha reivindicado que han hecho "retroceder en el discurso al PP", partido que ya "no puede negar más la evidencia". Morales ha abogado por "negociar políticas de género de verdad, contratos de verdad, y que la maternidad no sea una lacra, porque es una inversión". "Si las mujeres no parimos, no vivís nadie", ha clamado.

"Creían que nos íbamos a estrellar. Pues no, hemos llenado esto de estrellas, de mujeres valiosas, de hombres solidarios, y no vamos a parar hasta conseguir la igualdad real", ha expresado.