Los sindicatos exigen la retirada de la resolución que premia a los profesionales del Zendal y "penaliza" al resto

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid han remitido este miércoles una carta a la Consejería de Sanidad en la que piden que se retire íntegramente la Resolución de 28 de enero de 2021 de la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales sobre puntuación adicional en la Bolsa de Empleo Temporal a los profesionales que han prestado servicio en 2021 en el Hospital Enfermera Isabel Zendal.

"Teniendo en cuenta que esta decisión ha sido unilateral por parte de la Dirección General, en caso de que no sea retirada, consideramos que si impugnación sería el paso siguiente", han advertido las organizaciones sindicales firmantes, Satse, CC.OO., Amyts, Csit Unión Profesional y UGT.

La última resolución del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre este asunto, según los sindicatos, incluye afirmaciones que "faltan a la verdad", ya que parece que la medida de puntuar de forma diferente el tiempo trabajado en el Isabel Zendal ha sido adoptada para "dar cumplimiento a una petición de las organizaciones sindicales", cuando "no es cierto".

Los sindicatos recuerdan que propusieron siete medidas en total, incluida una gratificación a todos los profesionales del SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) que pueda compensar el esfuerzo, el compromiso y la entrega absoluta que han tenido durante este último año, así como la creación y dotación de plantilla propia para el Isabel Zendal y la "sustitución urgente e inmediata" de los "efectivos sustraidos" a los otros centros para su adscripción al Isabel Zendal.

Asimismo, planteaban, entre otras cosas, un reconocimiento y compensación a los profesionales que han sido objeto de traslado forzoso al Isabel Zendal, así como puntuación adicional de los servicios prestados en el hospital de pandemias a efectos de bolsas de empleo temporal y OPEs.

No obstante, en su escrito aclaran que no van a acceder a negociar de forma "aislada y sacada de contexto" ninguno de los puntos que contiene su propuesta, y ha criticado que el apartado de valoración del tiempo trabajado en el Isabel Zendal se ha trasladado al texto de la Resolución como "una penalización contra aquellos profesionales que no ejercen en el Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal, más que como un premio para los que están allí".