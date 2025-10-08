Sindicatos madrileños exigen a las empresas cumplir su papel de prevención de riesgos y reforzar inspección laboral

Un obrero en las inmediaciones dónde se ha derrumbado un edificio en obras, en la zona de Ópera, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

UGT propone una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y CC.OO. alerta de "una falta de control" en la subcontratación

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CC.OO. y UGT han exigido a las empresas que cumplan su papel de prevención de riegos y que se refuerce la inspección laboral porque "las muertes que se están produciendo son completamente evitables".

Lo han manifestado este miércoles tras el derrumbe del edificio de la calle Hileras, donde han fallecido cuatro personas. Ambos han lamentado lo sucedido y han trasladado sus condolencias a las familias de las personas fallecidas.

Poco antes de las 3 de la madrugada los bomberos conseguían rescatar los cuerpos sin vida de los dos desaparecidos que quedaban por encontrar. Lo hacían horas después de hallar y recuperar otros dos cadáveres. La Policía Científica de Policía Municipal y Policía Nacional se harán cargo de su identificación.

Tanto CC.OO. como UGT han defendido que la prevención de riesgos laborales "no puede seguir siendo un mero trámite administrativo ni un papel firmado sin contenido" y han alertado de que las empresas "no están cumpliendo su papel de garantes de que se cumplan los marcos y los planes de prevención que tienen que estar establecidos".

Según los datos oficiales del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Comunidad de Madrid registró a lo largo del mes de agosto cerca de 5.900 accidentes laborales con baja médica, tres de ellos mortales, lo que eleva a 52 la cifra total de fallecidos durante su jornada laboral desde enero hasta el octavo mes del año. Esta cifra es la misma que se registró en el mismo periodo del año anterior.

"FALTA DE CONTROL" EN LA SUBCONTRATACIÓN

Así, la secretaria general de CC.OO. de Madrid, Paloma López, ha subrayado en que "todas las muertes que se están produciendo son completamente evitables" y ha señalado a las entidades empresariales, que son "los responsables máximos" de hacer un estudio y poner en marcha las medidas de prevención de riesgos laborales a través de un plan de salud laboral.

"Sobre el papel se firman y se ponen los planes de salud laboral, pero luego no se obliga. Las empresas no cumplen con su responsabilidad que es, precisamente, hacer cumplir ese plan de salud laboral y ese plan de medidas preventivas", ha criticado en declaraciones a Europa Press.

En esta línea, López ha alertado de que hay "una falta de control en la subcontratación", lo que puede producir que las condiciones sean "más precarias, con peores condiciones efectivamente a la hora de desarrollar su trabajo".

Asimismo, ha asegurado que la Inspección de Trabajo "no tiene medios suficientes" y ha reclamado que haga un papel de evaluación, control y seguimiento de las obras, "no simplemente personarse una vez que ya se han producido los accidentes o los fallecimientos".

"Es completamente inadmisible que salgas de tu casa y no puedas regresar una vez finalizada tu jornada laboral porque hayas fallecido en el puesto de trabajo porque las empresas no hayan puesto las medidas en marcha, los elementos correctores o que no se llevan adelante los planes de prevención de riesgos laborales que se tienen que cumplir", ha censurado.

"PASAR DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS"

Por su parte, UGT ha insistido en que la prevención de riesgos laborales "no puede seguir siendo un mero trámite administrativo ni un papel firmado sin contenido" y ha reclamado una reforma en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) porque "la siniestralidad no disminuye y las causas se repiten".

Desde el sindicato han pedido integrar la prevención en todas las decisiones empresariales, desde la planificación de turnos y compras hasta la organización de los equipos. Para ello, han exigido reforzar la inspección laboral y poner fin a la dependencia casi exclusiva de los servicios de prevención ajenos, que muchas veces actúan de forma burocrática y distante, y la creación de la figura del delegado territorial de prevención.

Entre sus prioridades, propone la gestión prioritaria de los riesgos psicosociales, la reducción de la externalización preventiva, y el refuerzo de la Inspección de Trabajo, dotándola de más recursos humanos y materiales. Mientras se produce ese refuerzo, propone habilitar mecanismos de colaboración con los cuerpos de seguridad cuando se detecten infracciones graves.

"No podemos seguir contando víctimas mientras se rellenan formularios. Exigimos que la prevención se convierta, de una vez por todas, en una prioridad política, social y empresarial real porque ningún empleo vale una vida", ha insistido la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas.

CUMPLIR LA LEGISLACIÓN

También se ha pronunciado al respecto la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha lamentado los hechos ocurridos y ha pedido que "se aclaren lo antes posible las causas del siniestro", así como que se depuren responsabilidades para que estas muertes "no caigan en saco roto",

Desde el Área de Prevención de Riesgos Laborales de CSIF Madrid han reclamado el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad laboral tanto por parte de las Administraciones como de los empresarios, últimos responsables de velar por la integridad de sus trabajadores.

"En CSIF estamos convencidos de que, desde el respeto a la normativa existente y promoviendo campañas de concienciación entre los trabajadores, las cifras de accidentes podrían disminuir de manera considerable", ha recalcado el sindicato.