Sindicatos se manifiestan para pedir mayor estabilidad para trabajadores sanitarios y recursos contra la pandemia

Profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid se han concentrado este martes para reclamar mayor estabilidad para los trabajadores sanitarios de la región, así como más recursos para poder luchar contra la pandemia.

Representantes CC.OO., CSIT Unión Profesional, UGT y CSIF se han congregado en torno al Hospital Ramón y Cajal, donde han criticado a la Comunidad de Madrid por no ofrecer más ofertas públicas de empleo para reforzar la plantilla de profesionales y por la "alta tasa de temporalidad" que sufren.

Así se ha expresado el secretario de Acción Sindical de la Federación de Sanidad de CC.OO., Mariano Martín-Maestro, que ha pedido que se reactive la negociación colectiva y ha sostenido que los profesionales "tienen derecho" a descansar y a "recuperar los derechos arrebatados unilateralmente por los gobiernos".

"Desde CC.OO. exigimos al Gobierno que se siente a negociar y que se lleve a cabo un restablecimiento de sus derechos", ha agregado.

En este sentido se ha expresado también el secretario general de la sección de Sanidad de UGT Madrid, Julián Ordóñez, que ha asegurado que no se cansarán de "volver cada vez que sea necesario" para reclamar a las autoridades que les "hagan caso".

"Los profesionales estamos hartos, estamos cansados, sin fuerzas, sin un respaldo detrás, por eso estamos hoy aquí y por eso seguiremos", ha trasladado y ha añadido que necesitan recursos humanos, materiales y que "se pongan en serio a trabajar".

"LA COMUNIDAD DE MADRID ES UN CAOS", DICE UGT

"No pedimos nada más, no pedimos nada para nosotros, no nos queremos seguir acostumbrando a centenares de muertos cada día. La Comunidad de Madrid es un caos, un desastre", ha afirmado Ordoñez.

Además, ha considerado que es "muy difícil hacerlo tan mal" y de una forma "tan inconsciente" en relación al Gobierno regional. En este sentido, ha pedido a los ciudadanos que no los "miren mal" porque los profesionales sanitarios "no son los culpables". "No podemos hacer nada más que lo que estamos haciendo, trabajar y trabajar", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de Sanidad de CSIF Madrid, Fernando Hontangas, ha pedido también la "unión" de las fuerzas sindicales y ha asegurado que esto "no va a parar".

Así, ha reclamado "unidad de acción programa y pactada ante el hartazgo" de los sanitarios. "Tenemos un cansancio extremo y nos tienen que dar medios", ha reprochado.

La secretaría del Área de Sanidad de CSIT Unión Profesional, Rosa Vicente, ha criticado que la situación "se va complicando cada día" y ha incidido en que lo que necesitan es que la Comunidad de Madrid "se siente" con los profesionales para abordar esta situación.

Asimismo, ha alertado de que la sanidad pública afrontará el invierno sin un plan y sin "capacidad inmediata" de respuesta, que suman a la falta de personal.

POSIBILIDAD DE TOQUE DE QUEDA

Ante la posibilidad de implantar el toque de queda que ha planteado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, Vicente ha celebrado "todas las medidas que sean para evitar que la población se exponga".

"Los problemas sanitarios no se van a solucionar cerrando a las 10 los bares (...) Si hay toque de queda se admite y ya está, es una medida más", ha valorado.

Sobre el toque de queda también se ha expresado el secretario de la delegación madrileña del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), Álvaro Cano, --que también ha participado en la concentración-- y ha sostenido que todas las acciones para paliar la situación tienen que ser "consensuadas" con los profesionales y por criterios científicos, algo que "no se está teniendo en cuenta".

"Lo que tienen que hacer es poner a profesionales a rastrear, poner la Atención Primaria en orden, que está desbordada, no solamente es poner medidas restrictivas sino organizativas", ha sostenido.

Sobre la concentración, Cano ha exigido también una mayor inversión en sanidad pública y ha asegurado que los profesionales de su sector están "infrautilizados".

"Que se dejen de líos y de guerras e inviertan en profesionales públicos. Creemos que ha habido un problema de estrategia. El problema es político, pero tienen que ponerse de acuerdo porque esto ya no es nuevo", ha aseverado.

