Sindicatos saludan que se dé uso al Zendal aunque reclaman plantillas suficientes e inversión presupuestaria adecuada

Advierten del sobrecoste exponencial de las medidas necesarias tras la inversión millonaria para su puesta en marcha



MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y asociaciones relacionadas con la Sanidad Pública han saludado este jueves el anuncio de los nuevos usos que la Comunidad de Madrid pretende dar al Hospital Enfermera Isabel Zendal, aunque reclaman que se le dote de plantillas suficientes y de una adecuada inversión presupuestaria.

El Zendal acogerá un nuevo Centro de Neurorehabilitación Funcional destinado principalmente a pacientes de todas las edades, también infantil, que han sufrido daños medulares y neuronales, y que se sumará a la atención de pacientes con ELA.

En concreto, la presidenta del Gobierno madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha explicado que es nuevo centro se ubicará en el Pabellón 1 del hospital, con la previsión de que esté operativo a finales de 2025, mientras que el Centro de Atención Diurna para enfermos de ELA, con capacidad para unos 60 pacientes y que se prevé que esté operativo en el primer trimestre de 2024.

Para la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, una vez que el hospital está construido, la obligación de la administración es "darle un uso" y ha dicho confiar en que el proyecto para el mismo esté basado en "un uso a medio y largo plazo" más que "en anuncios repetidos y sucesivos".

"Insistimos que hay que darle un uso, que está en un área de muchísima expansión de la población en unos nuevos barrios y el futuro del Zendal creo que aún no ha dicho su última palabra", ha incidido en declaraciones remitidas a Europa Press.

Según ha destacado, lo único realmente nuevo es el centro quirúrgico de alta resolución para pacientes en lista de espera y, en este sentido, ha dicho confiar en que se dote de personal propio, "aunque también puede ser que hagan desplazarse desde otros centros, un poco al modo de los centros de lista quirúrgica como son el Hospital Central de la Cruz Roja o el Hospital Santa Cristina".

En cuanto al centro de rehabilitación neurocognitiva y al centro de atención diurna, ha indicado les parece "más útil en cercanía a los pacientes en aquellos casos que puedan todavía pernoctar en el domicilio y es algo temporal de cara a la, digamos, reestructuración y reforma del antiguo hospital Puerta de Hierro".

SOBRECOSTES EXPONENCIALES

Para Sergio Fernández, portavoz de CC.OO. Sanidad Madrid, se trata de un nuevo "alarde" de la presidenta Ayuso de "uno de esos ejercicios de autobombo sin contenido que tanto le gustan" y dando la razón al sindicato al reconocer, según ha indicado, "que no es un hospital al uso y que precisará de unas reformas".

"Estas reformas las basa en la instalación de UCIs y quirófanos, lo que implicará unos sobrecostes exponenciales a los ya establecidos. Si bien es cierto, siempre es positivo darle uso para algo, y en concreto, si es para un centro de neurorehabilitación, mejor que mejor".

En esta línea, ha recalcado que se requerirá un incremento de plantilla, equipos de diagnóstico y camas de hospitalización, "con lo cual tendrán que hacer e incrementar esas reformas". "No obstante, todo ello lo haremos o lo deberemos", ha advertido, para recordar que esto tendrá su reflejo en los próximos presupuestos de la Comunidad.

"De no ser así, estaremos de nuevo ante esa cortina de humo que tanto le gusta al Partido Popular y ese barco a la deriva de la gestión sanitaria en la Comunidad de Madrid", ha zanjado el portavoz en declaraciones remitidas a Europa Press.

RENTAVILIZAR LA INVERSIÓN

Desde CSIT Unión Profesional, por su lado, han criticado el cambio constante de planes para el Zendal y, en este sentido, han defendido que el Ejecutivo debería presentar "un proyecto serio y estable" para "intentar rentabilizar la inversión económica realizada en la pandemia".

"Parece que no acaba de entender que si quieren resucitar esta instalación han de dotarla de su propia plantilla, presupuestariamente, etc. Ninguno de los planes que ha diseñado el Ejecutivo regional en los últimos años ha funcionado quizás porque niegan la evidencia: el Zendal no es un hospital, sino que es una nave a medio construir y cualquier utilidad hospitalaria y asistencial, requiere una obra y una planificación previa, lejos de las ocurrencias que llenan los titulares", ha censurado.

En esta línea, ha recalcado que el Gobierno de Ayuso no ha demostrado ser capaz de ofrecer la reconversión del Zendal "en un servicio que realmente sea de utilidad para la ciudadanía, ajustado a las necesidades que tiene el sistema sanitario madrileño y con una plantilla de profesionales propia y adecuada a su cartera de servicios".

PLANTILLA Y UTILIDAD

Desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), su presidente, Marciano Sánchez Bayle, ha coincidido en valorar de forma positiva que se de un uso a estas instalaciones pero, al mismo tiempo, ha recalcado que se pone "en evidencia" que el proyecto del Hospital Zendal, tal y como se diseñó inicialmente por parte de la Comunidad de Madrid, "era claramente un despropósito".

"Lo que trata ahora la Consejería de Sanidad y la señora Ayuso es justificar de alguna manera, el darle alguna utilidad, al gasto que hemos realizado el conjunto de la población madrileña en el mantenimiento del Hospital Zendal", ha afeado.

En la misma línea, ha recordado la necesidad de unos presupuestos adecuadas, que se pongan en marcha las obras pertinentes para diseñar los espacios para esta nueva utilidad y, sobre todo, que se contrate la plantilla para que pueda atender a los enfermos.

"Todas estas cuestiones han de verse reflejadas en el proyecto de presupuestos que debe presentar la Comunidad de Madrid en los próximos meses. Si esto no es así, estaríamos ante una nueva promesa demagógica y de marketing político, como las muchas que ha hecho Ayuso referentes a la Sanidad", ha zanjado.