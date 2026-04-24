De solicitantes a voluntarios: La "cadena de favores" que deja la regularización extraordinaria en Madrid

Personas migrantes aguardan su turno para tramitar regularización extraordinaria (Madrid) - DIEGO VÍTORES/PSOE MADRID

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los primeros días del proceso de regularización extraordinaria están dejando aflorar gestos de solidaridad en forma de "cadena de favores": migrantes que ya han logrado presentar su solicitud y que ahora ayudan a otros en la misma situación como voluntarios para que consigan culminar también el trámite.

Este fenómeno se está produciendo, entre otros espacios, en la entidad colaboradora Acción Triángulo, donde su portavoz, Gerjo Pérez, ha destacado que las mismas personas a las que han ayudado vuelven para ayudar a otras, en un proceso que define como una "cadena de favores" muy "emocionante" por las historias personales que hay detrás de cada expediente.

La organización, acreditada para presentar solicitudes dentro del proceso impulsado por el Gobierno, ha desplegado un dispositivo con más de 90 voluntarios que atienden de lunes a domingo, entre las 10 y las 20 horas, con una media de hasta 80 citas diarias. El sistema incluye revisión previa de documentación, digitalización de expedientes y su presentación con garantías, tras un proceso de formación interna.

Según explican desde la entidad, el acompañamiento va más allá de la tramitación. "Hay mucha desinformación y dudas, por lo que damos una orientación jurídica muy específica para que presenten el expediente con todas las garantías", ha señalado Pérez en declaraciones a los medios, en las que también ha subrayado que, en muchos casos, las personas que acuden "acaban quedándose para ayudar a otras, ya sea escaneando documentos, orientando o incluso preparando comida".

Según ha explicado el portavoz, están recibiendo numerosas personas derivadas de organizaciones como Cáritas o Cruz Roja, en un contexto en el que las "más de 500 citas semanales no duran ni dos minutos", por lo que trabajan ya en sistemas automatizados para agilizar el acceso.

EL CERTIFICADO DE VULNERABILIDAD

Uno de los principales cuellos de botella del proceso está siendo la obtención del certificado de vulnerabilidad. Según Gerjo Pérez, se trata de un documento "sencillo", que "básicamente consiste en consignar los datos de la persona y marcar una casilla que acredita dificultades".

"Nos estamos encontrando con muy poca colaboración por parte de los servicios sociales en Madrid", ha denunciado, tras señalar que existen retrasos que hacen inviable cumplir los plazos del proceso, abierto hasta el mes de junio.

Pérez ha subrayado además que este certificado no es necesario en todos los casos. Así, quedan exentos quienes hayan solicitado asilo con anterioridad, quienes cuenten con contrato o precontrato laboral, quienes acrediten vínculos familiares o quienes se comprometan a desarrollar una actividad por cuenta propia. Sin embargo, sí resulta imprescindible en otros perfiles, especialmente en aquellos que no pueden acreditar empadronamiento pese a residir en un domicilio de la capital.

Ante esta situación, Acción Triángulo ha comenzado a emitir estos certificados también para personas externas. "Lo hacemos con código QR y lo enviamos directamente por vía digital para evitar manipulaciones", ha explicado.

Asimismo, ha advertido de la existencia de irregularidades y "picaresca" en torno a estos documentos, lo que ha llevado a la entidad a extremar los controles. "Cuando emitimos un informe, lo hacemos con todas las garantías, vinculado a una persona concreta", ha añadido.

UNA "YINCANA BUROCRÁTICA"

Desde la entidad también apuntan a otras dificultades, como los problemas técnicos en los formularios o las complicaciones para abonar tasas administrativas, especialmente para personas extranjeras sin documentación española. "Es una especie de yincana burocrática", ha resumido Pérez.

En este escenario, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha puesto en valor el trabajo de entidades como Acción Triángulo y ha denunciado un "bloqueo" por parte de las administraciones autonómica y local.

"Muchas entidades lo hacen como una colaboración desinteresada ante el bloqueo de los gobiernos del PP en esta ciudad y en esta comunidad", ha afirmado en declaraciones a los medios tras reunirse con los responsables de la entidad, al tiempo que ha asegurado que las personas migrantes están encontrando dificultades para acceder a servicios básicos como el empadronamiento o la obtención del certificado de vulnerabilidad.

Es por ello, según ha avanzado, que el Grupo Municipal Socialista va a activar puntos de información en algunas sedes socialistas, conocidas como Casas del Pueblo. "Porque desde luego donde no esté la Administración va a estar el PSOE, dando esa información a las personas beneficiarias porque tienen derechos", ha reivindicado.

Así, ha reclamado al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que "dejen de poner trabas" y colaboren para que el proceso sea un éxito, recordando que detrás de estas solicitudes hay "historias humanas, vidas y familias".

Desde Acción Triángulo insisten en que este proceso representa una oportunidad para miles de personas que ya viven y trabajan en España en condiciones precarias. "Son personas que quieren regularizar su situación, cotizar y tener derechos. Y mientras tanto, se están ayudando entre ellas", ha concluido Pérez.