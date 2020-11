El sorteo extra del 11 del 11 de la ONCE deja once millones en Collado Villalba

Ndp. El Extra Del 11/11 De La Once Deja 11 Millones De Euros En Collado Villalba (Madrid) - ONCE

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sorteo extraordinario del 11 del 11 de la ONCE celebrado este miércoles ha dejado su premio mayor, once millones de euros, en la localidad madrileña de Collado Villalba.

El encargado de repartir la suerte ha sido el vendedor de la ONCE José Hernández Varases, que tras seis años trabajando para la organización ha dado el premio más grande de su trayectoria.

"No me lo puede creer, no me lo puedo creer: 11 millones, así, uno detrás de otro", ha asegurado Hernández, que además ha repartido otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

"Uff qué emoción y que alegría más grande", ha destacado este vendedor de la ONCE que trabaja en varios puntos de Collado Villalba como el barrio de la Estación, concretamente en la calle Santa Teresa, frente al estanco y el Bar 'La Vía', o el polígono P29, una zona comercial e industrial de la localidad de la sierra de Madrid.

Además del premio mayor, el sorteo extra del 11 del 11 de la ONCE ha dejado premios de un millón de euros en Ciudad Real, Algodonales (Cádiz), Huelva, A Guarda (Pontevedra), Osuna (Sevilla) y Móstoles y Pinto (Comunidad de Madrid).