El Summa 112 ofrece asistencia psicológica a 8 personas en Atocha tras el accidente de Adamuz

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, el Summa 112, ha ofrecido asistencia psicológica este lunes a ocho personas en la estación de Atocha y ha atendido a una persona más por un esguince tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En concreto, el Summa 112 ha desplazado hasta la estación de Atocha tres unidades asistenciales médicas, un psicólogo, un supervisor y dos ambulancias para prestar atención a pasajeros de los dos trenes siniestrados, así como a familiares y allegados.

Los equipos de Summa han realizado estas labores junto a Samur, Cruz Roja y psicólogos activados por Adif, Renfe e Iryo.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior tras el descarrilamiento registrado sobre las 19.45 horas de este domingo, 18 de enero, de un tren Iryo 6189.

En él viajaban unas 300 personas y cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha. El accidente ocurrió en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente. También hay más de 150 personas heridas.