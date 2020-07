Los tablaos flamencos de Madrid son ya bien de interés general para la ciudad, “capital mundial del flamenco”

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los cinco grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de Madrid --PP, Cs, Más Madrid, PSOE y Vox-- han votado este miércoles a favor de declarar los tablaos flamencos de la capital como de bien interés general para la ciudad, que han asegurado es "la capital mundial del flamenco".

El área de Cultura, Turismo y Deporte, dirigida por Andrea Levy, planteó declarar los tablaos flamencos bien de interés general para la ciudad debido a la relevancia que tienen para Madrid y ante la "grave situación que padecen como consecuencia de la Covid-19".

Este nombramiento les permite, entre otras cosas, beneficiarse de una serie de medidas extraordinarias para garantizar viabilidad en estos complicados momentos. Se va a buscar un mejor posicionamiento de estos locales de cara a los visitantes que lleguen a Madrid y puedan visualizar un mapa de los tablaos madrileños.

Durante su intervención, Levy ha explicado que los tablaos flamencos realizaron una "petición de auxilio desesperada". "Los tablaos llaman a todas las puertas en busca de complicidad necesaria para que la llama de su arte no se apague. Los tablaos se mueren, y nuestra voluntad es evitarlo por todos los medios", ha lanzado.

Así, ha indicado que "hasta Cibeles llegó el quejío de los tablaos", porque la corporación "no puede dejar que el zapateo pase a la historia", pues es "parte de su seña de identidad". "Sin tablaos no hay artistas, sin artistas no hay flamenco. Para triunfar en el resto del mundo hay que triunfar en Madrid", ha puesto en valor.

En relación a las cifras, la delegada ha indicado que antes de la pandemia abrían sus puertas cada noches un total de 21 tablaos, pero entre ellos hay cinco "que no han podido aguantar la presión, y han echado el cierre".

Desde Vox, Fernando Martínez Vidal ha recordado que "los tablaos flamencos vinieron a sustituir a los cafés cantantes". Entre las medidas que ha propuesto para salvar estos espacios se encuentran la "bajada del IBI, IAE, promoción del área de Turismo, son medidas que hay que aplicar ya". Además, ha lamentado que el tablao del Corral de la Morería "lleve esperando dos meses para la instalación de terrazas".

La concejala socialista Mar Espinar ha manifestado que "nadie estaría en contra de esta propuesta, a lo mejor Vox si se entera de la conexión entre el flamenco y el islam". Espinar ha reconocido que "este espectáculo se desangra y hay que parar la hemorragia". "Ya han cerrado tres, es un duro golpe", ha lanzado.

Además, ha lamentado que "no queda claro, como pasó con el expediente de la feria del libro, qué supone este apoyo en el ámbito administrativo". Ha recordado que "desde hace cien años, Madrid es una de las principales plazas flamencas" y que "el sector necesita apoyo real".

La última en tomar la palabra ha sido la vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien ha hablado de la "desesperación en la que están sumidos muchos empresarios, hosteleros". También ha indicado que "no puede ser que las ZPAE se conviertan en cebos mortales para la hostelería", ya que "el gran debate del poscovid será el espacio público".