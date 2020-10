Una 'tasa Covid', cartilla de vacunación y más medios en residencias, entre las propuestas de diputados de la UE

Piden flexibilización de los instrumentos para hacer frente al gasto del Covid-19 para las regiones

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diputados de las delegaciones españolas en la Unión Europea han presentado en el Parlamento de Bruselas propuestas encaminadas a la creación de una 'tasa Covid', una cartilla europea de vacunación y han solicitado coordinación sanitaria y más medios en residencias para mitigar el impacto del Covid-19.

En concreto, la eurodiputada de la delegación del partido español Ciudadanos en el Parlamento Europeo, perteneciente al grupo parlamentario Renovar Europa, Soraya Rodríguez Ramos, ha indicado, en declaraciones a Europa Press, que han propuesto Cartilla Europea de Vacunación.

Esto, según ha explicado, no se trataría de un pasaporte Covid, sino que en ella aparecerían todo tipo de vacunas que se tienen que poner en Europa (incluida la Covid cuando la haya). Además, desde la Comisión Europea han propuesto una campaña de información sobre la política de vacunación de la gripe, ya que considera "importante" que toda la población objeto de esta vacuna se la ponga y garantizar que no haya "escasez".

También, entre otras muchas iniciativas ha solicitado un mecanismo de Monitorización y Vigilancia Europeo durante la pandemia, una unidad de apoyo psicológico para mitigar el impacto del Covid-19, la creación de un Cuerpo Europeo de Emergencias a modelo de la UME española (propuesta de proyecto piloto). De hecho, desde el grupo en el Parlamento han trabajado en ámbitos fundamentales de coordinación de políticas sanitarias.

Por su parte, el eurodiputado y miembro de anticapitalistas Miguel Urbán ha explicado que presentaron una 'tasa Covid', que se trata de un impuesto especial para multinacionales "para crear un fondo europeo para abordar la reconstrucción del sistema público de salud", cuidados en residencias y un sistema farmacéutico público europeo.

También han hecho múltiples preguntas a la Comisión Europea referidas a Madrid, como el caso del "confinamiento de clases" algo que considera "atentaba contra la proporcionalidad y no discriminación que propone la Comunidad como elementos tan básicos como limitar la circulación de los ciudadanos europeos".

FLEXIBILIZACIÓN PARA HACER FRENTE AL GASTO DEL COVID-19

Desde el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Mónica Silvana ha trasladado que la mayoría de las iniciativas que han presentado van encaminadas a coordinar la política sanitaria común y en una flexibilización de los instrumentos para hacer frente al gasto del Covid-19.

Esto último, es que se flexibilice un fondo para que se pueda utilizar para la compra de medicinas o material sanitario de fondos que iban para otros fines para que las regiones puedan comprar dicho material con ese dinero.

Asimismo, en la Comisión de Peticiones han criticado el trato "estigmatizante" del Gobierno regional a "inmigrantes" al considerar que pueden propagar más el virus cuando por ejemplo "no se toman medidas en los medios de transporte".

Por parte de la delegación de Vox, Jorge Buxadé, ha trasladado que a lo largo de la pandemia han pedido que se utilicen todos "esos fondos millonarios del llamado Pacto Verde, que en su día se anunciaron en medio billón de euros, para salvar vidas y empleos".

"No puede ser que haya miles de negocios y empresas cerrando sus puertas, muchos de ellos negocios que llevaban aquí toda la vida, mientras en el Parlamento europeo se habla de transición ecológica, cuotas de género y resiliencia. No tiene ningún sentido y muestra una tremenda desconexión con la realidad que mientras millones de españoles pierden sus empleos o están en ERTES o esperando el ingreso mínimo, el consenso progre de Bruselas vuelva a la carga contra Polonia y Hungría por no tragar con la ideología de la Comisión", ha lanzado.

Van a insistir también en temas como el papel de la OMS o "el del régimen chino, que a pesar de ser el origen del virus está creciendo al 11 por ciento mientras las economías occidentales se hunden en la miseria".

IMPACTO DEL COVID EN RESIDENCIAS

El Pleno de este jueves en el Parlamento de Bruselas discutirá sobre las muertes en las residencias y medidas para evitar estas tragedias. Eurodiputados de varios grupos han reclamado una investigación a nivel comunitario sobre la respuesta al Covid-19 en el sector de los cuidados.

Desde Ciudadanos, Soraya Rodríguez cree que ha habido un problema de respuesta en residencias que ha producido "un problema en la salud pública" pero piensa que de ello hay que sacar "lecciones", reforzar la capacidad y establecer mecanismos de coordinación.

Por su parte, la parlamentaria de la rama socialista Mónica Silvana ha indicado que esta iniciativa viene a poner luz sobre "situaciones irregulares" en las residencias pero teme que la delegación del PP vaya a intentar "hacer sangre" con esta cuestión cuando no se trata de un problema "solo de España". "El PP trata de hacer en Bruselas política de oposición que tiene que hacer en España", ha lanzado.

Por último, el eurodiputado Miguel Urbán ha lamentado que la mitad de los muertos por Covid en varios países se hayan producido en residencias "por falta de medidas y medios de protección adecuados". Por ello, se han preocupado por preguntar si se han vulnerado los derechos de las personas mayores en residencias, ya que cree que "se han incumplido recomendaciones claras" de la UE en la Comunidad de Madrid.