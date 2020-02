Telemadrid lanzará un programa taurino para "inmortalizar" a las figuras del toreo

Publicado 15/02/2020 10:59:57 CET

Telemadrid lanzará un programa taurino para "inmortalizar" a las figuras del mundo del toro desde el convencimiento de que "están en peligro de extinción y sus historias merecen ser contadas".

"Vamos a poner en marcha con carácter inminente el primer programa taurino que ha tenido Telemadrid en 30 años", anunció recientemente el director general de Radio Televisión Madrid, José Pablo López, en comisión parlamentaria.

Según un dossier entregado a los asistentes a la sesión, al que ha tenido acceso Europa Press, el nuevo programa taurino, 'Lo Bravo', "es un programa de entrevistas sin presentador en el que los protagonistas se dirigen directamente al espectador".

El programa parte de la constatación de que "en las últimas décadas la tauromaquia ha perdido adeptos y aceptación en la sociedad española", por lo que "los personajes del mundo del toro están en peligro de extinción y sus historias merecen ser contadas". Así, "nace con la intención de inmortalizarlas antes de que sean engullidas por los nuevos tiempos".

"Este espacio televisivo no busca el conflicto sino acercar posturas en un tema candente y divulgar una forma de vivir y de entender la existencia que cada vez resulta más anacrónica", aclara la cadena. Asimismo, detalla que "su forma de plantear las cuestiones es didáctica y no excluyente con los espectadores que no sepan nada de la cuestión".

Cada episodio tendrá una acción central que será rodada con un estilo más cinematográfico que televisivo, y hay siete capítulos programados. Según Telemadrid, "apenas han existido espacios televisivos que exploten todo el poder visual y conceptual que tiene el mundo del toro".

Alejándose del reportaje taurino habitual, será un programa "conciso, dinámico y bien hecho", que "puede tener impacto positivo en un amplio sector de la población".

Los capítulos estarán dedicados a Fortes, Alberto Lamelas, Cortés y Caballero, Víctor Barrio, ganaderos de la Comunidad de Madrid, Joselito y José Luis Palomar.

Aparte, el director general de Telemadrid también anunció un "programa dedicado a los mercados de Madrid y su conservación" y 'Desmontando Madrid', una propuesta con la que se pretende llegar a "donde el ojo no ve con tecnología 3D, desmontar el patrimonio natural, urbanístico y cultural".