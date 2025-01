Tomás Merina pide como cautelarísima tomar posesión como nuevo presidente del Colegio de Médicos de Madrid

El Colegio anuló su elección al no cumplir con los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Tomás Merina ha recurrido por vía judicial la anulación de la proclamación de su candidatura a las elecciones del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem) acordada por la Comisión de Recursos y ha pedido como medida cauteralarísima que se le permita tomar posesión como nuevo presidente del Colegio como ganador de los comicios de diciembre tras anularse su elección.

En el recurso presentado en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid se solicita que se suspenda la citada resolución de la Comisión de Recursos del Icomem en la que se alega que no cumple los requisitos de elegibilidad y se atienda a la posición de la Junta Electoral, "que sí validó y proclamó su candidatura".

En este sentido, se solicitan medidas cautelarísimas exigiendo a la Junta Electoral del Icomem seguir adelante con el proceso de toma de posesión tras su victoria en las elecciones, en las que su candidatura, 'Icomem para todos', logró el 46,9% de los votos emitidos.

Le ceremonia de toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio tras las elecciones estaba prevista para el próximo miércoles día 22.

En concreto, se solicita al juzgado que admita el recurso contencioso-administrativo, reclame el expediente administrativo completo y adopte medidas cautelares para suspender los efectos de la resolución impugnada y el mantenimiento cautelar en el cargo de los miembros de la Junta Directiva al considerar que es contraria a derecho y afecta a los "intereses legítimos" del doctor Merina Ortega y su candidatura.

En la misma, se alega la vulneración del derecho a la igualdad, al honor y a la intimidad del doctor Merina Ortega y se alude a que la resolución se basa "en requisitos de elegibilidad no previstos en los Estatutos ni en las instrucciones de la Junta Electoral".

La Comisión de Recursos del Icomem alega que Tomás Merina no cumple los requisitos de antigüedad y de ejercicio de la profesión médica. Esta condición está contemplada en el artículo 13 de los Estatutos del Icomem. Desde 'Icomem para todos' se ha subrayado que ha recalcado que es "completamente falso" que no cumpla con las condiciones exigibles para ser candidato, "tal y como demuestra que la Junta Electoral proclamase la candidatura".

En este sentido, desde la lista liderada por Tomás Merina se ha facilitado al juzgado "documentos probatorios del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad". Tras conocerse la decisión de anular la candidatura y convocar nuevas elecciones, desde 'Icomem para Todos' facilitaron la resolución de la Junta Electoral que avala la candidatura, el documento que le acredita como mutualista desde el 1 de febrero de 2023 y un certificado firmado por el vicesecretario del Icomem que acredita que está inscrito como colegiado.

"Figura inscrito como colegiado en este Organismo (...) desde el 12 de noviembre de 1979 hasta el 23 de julio de 2009 en que causa baja por cese de ejercicio, reincorporado el 08 de marzo de 2018, continuando en esta situación en el día de la fecha, encontrándose al corriente de pago de las cuotas del Colegio", figura en el mismo.

Junto con la interposición del recurso, el equipo de Tomás Merina comunicará a la Junta Electoral, a la Comisión de Recursos, y a lo que queda de la Junta Directiva en funciones, que "se abstengan de ejecutar nada hasta conocer la decisión de la justicia, tal y como dicta la jurisprudencia del Constitucional".

En los pasados comicios, la candidatura de Tomás Merina fue votada por 4.475 médicos y médicas (un 46,9%), quedando por delante de la doctora Esther Rubio (27,07%, con un total de 2.580 votos) y del doctor Manuel Martínez-Selles (25,11%, 2.393 votos).

APOYO DEL SINDICATO MÉDICO MAYORITARIO

Desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos y titulados superiores de Madrid, se ha trasladado el "máximo apoyo" a la candidatura de Tomás Merina ante este "escándalo sin precedentes" y "atropello democrático" para tratar de "anular la voluntad electoral de los médicos".

En este sentido, el sindicato ha denunciado las "maniobras" del presidente saliente "para silenciar el voto médico por medio de una Comisión de Recursos" que, en su opinión, "se está extralimitando en sus funciones para saltarse a la Junta Electoral y lo que han decidido los compañeros médicos en las urnas, actuando injustamente a favor de Martínez-Sellés en su huida hacia no se sabe dónde".

Además, desde Amyts han reprochado que Martínez-Sellés "siga utilizando los recursos mediáticos del Colegio de Médicos para comunicar decisiones electorales". "Ha sido él mismo quien ha anunciado y difundido a los medios (antes que a los colegiados) un nuevo proceso electoral, que no es de su competencia. ¿Cuándo se ha visto que un candidato anuncie que el rival ganador no puede ser presidente? Insistimos: no es el Colegio de Médicos quien anula la candidatura, sino una Comisión de Recursos", ha alegado en un comunicado.

Tras reiterar su apoyo a toda la candidatura de 'Icomem para todos', desde la organización sindical han exigido que "se respeten los principios democráticos que han saltado por los aires en una institución que debería ser ejemplo".