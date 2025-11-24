Torrelodones y Galapagar 'estrenan' fronteras

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Técnicos del Centro Regional de Información Geográfica de la Comunidad de Madrid han fijado este lunes las coordenadas correspondientes al tramo fronterizo comprendido entre los mojones M12 y M13 que marcan la frontera entre Torrelodones y Galapagar.

Con la firma del nuevo documento, las autoridades competentes -- Torrelodones, Galapagar, la Comunidad de Madrid y el Instituto Geográfico Nacional-- ratifican los límites entre los ambos municipios, que ya se encontraban establecidos en el acta de 1955 y fijan oficialmente el tramo localizado entre los mojones M12 y M13.

Estos trabajos forman parte del acuerdo firmado en 2021 entre el Estado y la Comunidad de Madrid para integrarse en el Sistema Cartográfico Nacional y tienen como objetivo fijar las coordenadas exactas de ese tramo, que aparecían como provisionales en el acta anterior, fechada a 3 de noviembre de 1955, han informado desde el Ayuntamiento de Torrelodones en un comunicado.