Torrelodones licita construir un nuevo Centro de Bienestar Animal y aprueba nuevo contrato de limpieza "revolucionario"

Almudena Negro defiende su gestión en Torrelodones: "Me encontré un ayuntamiento devastado y abandonado y el cambio ya está en marcha"

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelodones ha licitado la construcción de un nuevo Centro de Bienestar Animal y ha aprobado un nuevo contrato de limpieza "revolucionario", que mejorará desde noviembre la limpieza del municipio y de sus urbanizaciones.

En una entrevista anoche en 'Canal 33 TV de Madrid' recogida por Europa Press, la alcaldesa de la localidad, Almudena Negro, ha explicado que acaban de firmar un pliego de limpieza muy similar al de Villaviciosa de Odón "por la mitad de precio, peleando muy duro, teniendo muy claro qué queríamos hacer".

"Tras dos veces desierto, se presentó Urbaser a un contrato a 10 años con amortización, que ha quedado en 37 millones. Un contrato revolucionario, con puntos limpios móviles, renovación de contenedores, aumenta la frecuencia, etcétera", ha descrito.

LOGROS DE 16 MESES EN EL GOBIERNO LOCAL Y PRÓXIMOS RETOS

En la entrevista, la primer edil ha repasado tanto los logros alcanzados como los retos que aún enfrenta. "Me encontré un ayuntamiento devastado y abandonado. El giro ya se está materializando. El cambio ya es palpable, y las inversiones en infraestructura están transformando el municipio", afirmó.

Negro también aseguró que la situación económica del Consistorio era delicada al asumir el cargo, "con un déficit de 4 millones de euros", pero que ha conseguido encauzar sus finanzas, reduciendo el gasto político "improductivo". "Hemos destinado ese dinero a las inversiones que tanto necesitaba el municipio", indicó

Además de la inversión en infraestructuras, la regidora de Torrelodones también subrayó los esfuerzos del Gobierno municipal para solucionar el problema del aparcamiento en el municipio. "Ya hemos licitado la construcción de un gran párking en la calle Real. Y estamos dando los últimos pasos para el párking de la estación, un proyecto que lleva paralizado 16 años y que, por fin, vamos a acometer. Y luego vamos a hacer otro aparcamiento en la colonia", prometió.

Negro resaltó la licitación del nuevo Centro de Bienestar Animal, que será construido en colaboración con la Comunidad de Madrid. "Vamos a invertir más de 400.000 euros en este proyecto. También vamos a tener un 'café con gatos', el primero fuera de la capital, donde los felinos en adopción podrán interactuar con los vecinos", explicó.

"SI VOX PIERDE LOS SUELDOS, SERÍAN CAPACES DE APOYAR MOCIÓN DE CENSURA"

La alcaldesa fue contundente ante los problemas políticos que ha tenido durante sus 16 meses de mandato, particularmente su relación con Vox, el partido que inicialmente apoyó su investidura y que se encuentra en el Gobierno local. "He estado gobernando en minoría durante el último año, sin el respaldo real de mis socios de gobierno", confesó, señalando la compleja relación con la portavoz de Vox en el municipio, que le obligado a "poner en suspenso" el pacto.

"Desde el principio hemos tenido problemas con ella y en muchos temas nos han dejado tirados. En seguridad votaron en contra del nuevo jefe de Policía Local, que ha dado la vuelta a la seguridad en Torrelodones, y al nuevo pliego de limpieza. Pero siguen en el Gobierno porque como tanto desprecian al PP y que aunque hemos ganado las elecciones, si pierden el sueldo ellos serían capaces de apoyar la vuelta al desastre en Torrelodones", ha manifestado.

Almudena Negro también se refirió a la denuncia presentada por la concejala de Juventud, Manuela Sánchez, tras ser víctima de ataques en redes sociales tras participar un debate en el que Vox se enfrentó a las posiciones del PP sobre inmigración. La alcaldesa condenó firmemente los comentarios recibidos por la edil, calificándolos de "delirantes y terribles".

QUIERE UN NUEVO CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL FRENTE AL ACTUAL

La seguridad fue otro de los temas tratados en la entrevista en Canal 33. La alcaldesa informó que se ha reforzado la plantilla de la Policía local con la incorporación de cinco nuevos agentes, y aseguró que se están tomando medidas para mejorar la coordinación con la Guardia Civil, que felicitó por su trabajo pero que echó en falta más efectivos y por ello pidió un "esfuerzo" al Ministerio del Interior.

La relación del Ayuntamiento con la Comunidad de Madrid también fue parte de la conversación. Negro detalló las peticiones realizadas al Gobierno regional, entre ellas, la cesión de una parcela para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, junto al actual, que quiere ser Puesto Principal.

Pero en general, la entrevistada señaló que la Comunidad de Madrid "les trata muy bien", frente al Gobierno de España. "A ellos les pido que dejen de dar un golpe de Estado por la puerta de atrás, que deje de pactar con los golpistas y herederos de ETA. España es un país maravilloso que ha de buscar lo que nos une y no lo que nos separa. Tenemos un gobierno que pactan con quienes quieren destruir la Nación. Quiero que se vayan y que convoquen elecciones", subrayó.

VÍA DE SERVICIO DE LA A-6, IMPUESTOS Y PRESA DE PEÑASCALES

En cuestiones concretas, la alcaldesa de Torrelodones recordó la reunión con técnicos de Carreteras del Ministerio de Transportes, que les contaron una solución provisional para que la gente no corra tanto peligro en la vía de servicio de la A-6, pidiendo una parada de autobús enfrente. "Es una necesidad urgente, especialmente tras el trágico accidente de septiembre", señaló.

En cuanto a la situación del futuro de la presa de los Peñascales, la regidora no tiene noticias. "Me tiene preocupadísima. No dan señales de vida. Tienen hasta abril para tomar una decisión. No se dan cuenta que tienen al pueblo de Torrelodones muy preocupado", ha apuntado.

En cuanto a la tasa de basuras, un tema controvertido entre muchos ayuntamientos, la primer edil de Torrelodones se mostró firme y afirmó que establecerá una tasa "que sea lo menos lesiva para las familias" en abril del año que viene, cuando se cumple el plazo para ello, compensando su repercusión en los ciudadanos bajando el IBI. Ahora, todo depende de Vox, "que ha entrado en muchas contradicciones",

URBANISMO Y VIVIENDA

En cuanto a la vivienda, la alcaldesa destacó la construcción de más de 170 nuevas viviendas en el municipio que se está construyendo gracias al Plan regional Vive, dirigidas principalmente a jóvenes. "Es una prioridad garantizar que los jóvenes puedan establecerse en Torrelodones", afirmó.

Respecto al urbanismo, Negro aseguró que no habrá grandes desarrollos que alteren el carácter del municipio. "No vamos a dar ladrillazos", dijo.

La entrevistada también hizo hincapié en la importancia de la cultura y el turismo en su gestión. En noviembre, Torrelodones acogerá el Festival de Flamenco, dirigido por Niño Josele, en el que participarán los músicos de Paco de Lucía. "Va a ser un evento espectacular, un orgullo para nuestro municipio", destacó.

La alcaldesa también aprovechó la oportunidad para defender a la hostelería local, un sector que, según ella, ha sufrido ante los comentarios lanzados por Vox ante recientes incidentes en un bar, que terminó con dos personas heridas por cuchilladas. "Tenemos una hostelería de primera, y debemos apoyarla", subrayó.

Finalmente, Negro dejó claro que su objetivo es continuar trabajando por el bienestar de los ciudadanos de Torrelodones, enfrentando los desafíos que aún persisten. "Esta legislatura será recordada por las mejoras en infraestructuras y seguridad, pero también por la transparencia y el compromiso con los vecinos", concluyó.