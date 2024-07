Toscano (Vox) llama "filoetarra" a Francisco Martín y el presidente del Pleno rechaza llamar al orden a la concejala

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Madrid Carla Toscano ha llamado "filoetarra" al delegado del Gobierno, Francisco Martín, pero el presidente del Pleno de Cibeles, Borja Fanjul (PP), ha rechazado llamar al orden a la edil, a pesar de haberlo pedido expresamente la portavoz socialista, Reyes Maroto.

Durante su intervención en el Pleno, Toscano ha calificado de "filoetarra" a Martín para después, una vez que ha conocido que no iba a ser llamada al orden, reiterar sus palabras. "Su afinidad con Bildu la expresó el propio delegado del Gobierno en Madrid", ha declarado.

Maroto ha pedido la palabra por una cuestión de orden, el exabrupto de Toscano, pidiendo a la Presidencia del Pleno que se retire del acta del Pleno el insulto al Delegado del Gobierno. "Eso no se puede hacer en el Ayuntamiento de Madrid, no se puede retirar. Lo que está en el acta, está en el acta", ha contestado el presidente.

Ante esto, Maroto ha pedido a Fanjul que llamara al orden a Toscano, en aplicación del Reglamento Orgánico del Pleno, artículo 79 A. "Ya he escuchado que me ha leído usted el reglamento, se lo agradezco mucho. No voy a llamar al orden a la señora Toscano", ha zanjado Borja Fanjul.