Un total de 80 personas participan en la yincana de Cercanías por la Semana de la Movilidad: 10 estaciones en 12 horas

Archivo - Pasajeros en un andén de la estación de trenes de Puerta de Atocha - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 80 personas participaron este sábado, 19 de septiembre, en la yincana organizada por Cercanías Madrid con motivo de la Semana de la Movilidad, que en esta edición se ha centrado en la necesidad de garantizar el acceso a sistemas de transporte sostenibles, accesibles y de calidad para toda la ciudadanía.

Según recoge Renfe en un comunicado, los participantes tuvieron de 9 a 21 horas para participar en una competición en la que hubieron de recorrer, en el menor tiempo posible, estas 10 estaciones: Príncipe Pío, Pozuelo, Villalba, Chamartín, Tres Cantos, Sol, Atocha, Alcorcón, Getafe Centro y Torrejón de Ardoz.

Los nombres de estas estaciones se mantuvieron en secreto hasta las 19 horas del viernes con el fin de que todos los participantes dispusieran del mismo tiempo para prepararse la prueba.

La prueba comenzó en la estación de Príncipe Pío, donde se hizo entrega a los participantes de un documento con las reglas de la yincana y una tarjeta sin contacto para poder viajar por Cercanías.

A través de esta tarjeta, una Comisión de Validación comprueba desde que finalizó la prueba que cada participante realizó el recorrido de manera correcta, únicamente utilizando servicios de la red de Renfe Cercanías Madrid. Para que una estación sea considerada válida, cada concursante habrá tenido que descender del tren y realizar correctamente una validación de salida y otra posterior de entrada con el título de transporte facilitado.

Según figuraba en las bases de la yincana, los registros generados por los sistemas de control de acceso asociados al título de transporte facilitado es la fuente principal y oficial para comprobar las estaciones completadas, determinar los tiempos empleados y elaborar la clasificación.

Esta clasificación atenderá, en primer lugar, al número de estaciones completadas correctamente y, en caso de igualdad en el número de estaciones, al menor tiempo transcurrido entre la primera validación de entrada por la estación de Principe Pío hasta la validación de salida de la última estación completada, con independencia de la hora de inicio.

Los nombres de las personas ganadoras se publicarán en la cuenta oficial @Renfe en X y en la web de la compañía. Además, Renfe informará telefónicamente a cada ganador de su condición y de la fecha y lugar de la entrega del premio. Renfe iniciará estas comunicaciones a partir del 1 de octubre.

Las tres primeras personas clasificadas recibirán como premio una bicicleta Brompton modelo C-line 12v Mid; un viaje para dos personas de 3 días / 2 noches, para la temporada 2027, en el Expreso de la Robla (Bilbao - León); y un viaje para cuatro personas en el Tren de Cervantes. La elección de los premios se realizará de acuerdo con el orden de clasificación de la yincana.