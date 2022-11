Trabajadores de SAR y Summa denuncian que se impide el derecho a huelga y mantienen las tres jornadas para el 18 al 20

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SUMMAT (Asamblea de Trabajadores del Summa 112) y MATS (Movimiento Asambleario de trabajadores de la Sanidad) han denunciado este viernes que se impide el derecho a huelga con unos servicios mínimos del 100% fijados por Sanidad para las jornadas de huelga y han subrayado que mantienen los paros convocados entre el 18 y 20 de noviembre ante una situación en urgencias extrahospitalarias que va "cada vez peor".

Los trabajadores de los Servicios de Atención Rural (SAR) y de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) afectados por la reorganización de la urgencia extrahospitalaria, así como los profesionales del Summa 112 que atienden estos servicios, inician este viernes una huelga de tres días que se replicará además el fin de semana del 18 al 20 si no se ponen soluciones por parte del Ejecutivo madrileño ante el "caos" del modelo de urgencias extrahospitalarias.

En una rueda de prensa celebrada este viernes, los convocantes y organizaciones que apoyan esta iniciativa --la Plataforma SAR (Servicio de Atención Rural), CSIF, Asociación de Facultativos Especialistas (AFEM) y Asociación Madrileña de Enfermería (AME)-- han denunciado la imposición de unos servicios mínimos del 100% que impiden el derecho a huelga, cuestionando igualmente la legalidad de la videoconsulta contemplada en el plan transitorio anunciado por el Gobierno regional mientras dure la "conflictividad laboral" y criticando el incumplimiento del "derecho a la desconexión digital" de los profesionales.

Elena Castresana, médica de familia y miembro de la Junta Directiva de AFEM, ha subrayado que la videoconsulta "ralla la ilegalidad" y ha recordado que se trata de un método que únicamente ha sido avalado por las sociedades científicas en caso de dermatología. "No para sustituir a un médico", ha enfatizado, una práctica que para ella implica "dejar al descubierto" al profesional e "indefenso al paciente".

En esta línea, han coincidido en denunciar que desde la implantación del modelo de apertura de 80 centros de atención 24 horas puesto en marcha el pasado 27 de octubre, la situación no solo no ha mejorado "sino que a ido a peor". Por ello, mantienen la convocatoria de otros tres nuevos días de huelga entre el 18 y el 20 y no descartan nuevos paros "según se vaya analizando la situación".

Sus reclamaciones se centran en la retirada del proyecto, la apertura "inmediata" de los 37 SUAPs que funcionaban antes de la pandemia "con los horarios y condiciones laborales" que tenían, además de la continuidad de los SAR "con sus horarios y condiciones actuales".

En la misma línea, reclaman que la inversión en Atención Primaria llegue al 25% de los dedicado en Sanidad, incrementar las plantillas y mejorar infraestructuras, además de la jornada de 35 horas para los profesionales y acabar con la consideración de jornada especial y de trabajadores nocturnos "si se realiza más de un tercio de la jornada en horario nocturno".

CADA VEZ PEOR

Durante la rueda de prensa, Diana, enfermera del Hospital 12 de Octubre, ha denunciado que el nuevo plan de la Consejería busca "el desmantelamiento de la Atención Primaria y, con ello, de la Sanidad Pública". "No es un caos que venga porque no saben gestionar o por errores humanos, es un caos totalmente intencionado. La Consejería tiene como objetivo la destrucción de la sanidad pública", ha subrayado.

Para Pilar San José, enfermera del SAR de Campo Real, la situación "en vez de ir a mejor, tras quince días de enconamiento, cada vez va a peor y cada vez se está poniendo en riesgo la salud de la población". Así, ha señalado deficiencias en los centros 24 horas como "falta de higiene manifiesta que repercute en trabajador y paciente, falta de material básico como desfibriladores y falta de respuesta administrativa ante necesidad".

Ambas han censurado que, frente a esta situación, la respuesta de la Comunidad de Madrid es el inmovilismo. "Más que negociar es callar porque no les interesa que tengamos esa unión", ha indicado la enfermera del 12 de Octubre.

El Gobierno madrileño, ha explicado su compañera del SAR de Campo Real, "se ha enquistado en que somos de izquierdas y en decir que --el conflicto-- está politizado". "¿Donde está la política de no tener un desfibrilador en un centro de atención 24 horas?", se ha preguntado.

Por su parte, Victor Jiménez, de la Asociación Madrileña de Enfermería, ha puesto el acento en la falta de equipos completos para atender los dispositivos, dejando desprotegidos a los profesionales de Enfermería y ha reclamado a la Comunidad de Madrid que dote estos centros del personal suficiente, con el modelo que había antes de la pandemia.

África Díaz, de CSIF Sanidad, ha recalcado que la Consejería vuelve a actuar "de manera improvisada", con el añadido, además, del "absurdo" de la telemedicina para "sustituir" a un profesional.

Asimismo, desde AFEM se ha recalcado la falta de profesionales para cubrir estos 80 centros de atención 24 horas. Según ella, serían necesarios 200 profesionales médicos como mínimo para atender estos dispositivos.