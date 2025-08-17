Tranquilidad en las carreteras de la Comunidad de Madrid en la operación retorno del puente de agosto

Vehículos en la autovía A6 a la altura de Torrelodones, a 18 de julio de 2025, en Torrelodones, Madrid (España). Este fin de semana, el tercero de julio, continúan los desplazamientos durante las vacaciones de verano de este año. - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de la Comunidad de Madrid presentan tranquilidad sobre las 15.30 horas en la operación retorno del puente de agosto, según ha apuntado a Europa Press una portavoz de la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, solo se ha producido una complicación alrededor de las 13.30 horas en la A-6, a la altura del municipio de Torrelodones, que se ha normalizado a las 14.30 horas.

La DGT prevé 1.170.000 desplazamientos de largo recorrido en las carreteras de la Comunidad de Madrid durante este operativo, que se extenderá hasta las 00.00 horas de este domingo

En estos 4 días, Tráfico espera 7.040.000 desplazamientos, tanto de largo como de corto recorrido, por todas las carreteras de la geografía nacional.