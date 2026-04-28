El transporte regional estará "preparado" para la visita del Papa o Bad Bunny

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo (7d), participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha garantizado este martes que el transporte público madrileño estará "preparado" para unos meses intensos en los que se prevén multitud de personas que visitarán la región, especialmente en junio, cuando coincidirá la visita del Papa León XIV a la capital o los múltiples conciertos de Bad Bunny.

"La ciudad está más que acostumbrada a la organización de grandes eventos", ha afirmado el consejero en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press, donde ha subrayado que la llegada del Pontífice a la ciudad será "uno de los momentos más bonitos" que se pueden vivir.

Considera que los madrileños tienen que estar "felices e ilusionados" de recibir al Papa y poder ir a los actos que están convocando, ante lo que la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid están "dando el callo" de manera "coordinada".

"Nosotros estamos trabajando en la movilidad para que funcione, para que salga bien, dando alternativas. Estamos trabajando con la organización y los que dirigen la organización de la propia visita del Santo Padre y lo que tenemos que hacer es que las cosas salgan bien", ha aseverado, además de poner el foco en la sucesión de grandes eventos en Madrid en otras ocasiones.

Cree que eventos como este van a posiciones el nombre de Madrid y de la región "en el mapa a nivel internacional". "Tenemos que estar felices, no solo por recibir al Santo Padre, sino por tener la oportunidad de tener estos grandes eventos, y lo que tenemos que hacer es trabajar de la mano todos juntos para que salga bien", ha insistido.

Por otro lado, y sobre la celebración de los conciertos de Shakira en septiembre en el Iberdrola Music, Jorge Rodrigo ha insistido en que los planes de movilidad que se realizan desde el Consorcio Regional de Transportes son "positivos y adecuados" con cambios en función del número de asistentes que se prevean.

Pese a reconocer que "queda mucho por hacer", ha lamentado que el delegado del Gobierno, Francisco Martín, o la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, estén poniendo "palos en la rueda" a un evento que es "positivo para Madrid".

"Los madrileños nos caracterizamos porque somos alegres, porque nos gusta vivir la vida, porque nos gusta el sol, y cuando sale un poquito el sol estamos todos en la calle disfrutando de la vida de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros amigos. Y si un concierto es positivo, funciona, pues ¿por qué no lo vamos a hacer si están garantizadas todas las medidas de seguridad y también está garantizado el transporte público?", se ha preguntado, además de pedirles que se dediquen a "trabajar" por la seguridad y "dejen de molestar".

LA VISITA DEL PAPA Y LOS CONCIERTOS DE BAD BUNNY

León XIV visitará España del 6 al 12 de junio, empezando por Madrid para saltar después a Barcelona y Canarias. Se convertirá así en el noveno viaje que realiza un Papa a España tras los cinco realizados por Juan Pablo II y los tres de Benedicto XVI durante sus pontificados.

España lleva quince años sin recibir la visita de un Pontífice. En concreto, el último viaje de un Papa a España fue el que realizó Benedicto XVI en agosto de 2011 para presidir la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Madrid, a la que asistió más de un millón de personas.

La locura desatada por Bad Bunny se ha traducido en hasta una decena de conciertos en Madrid, en el Riyadh Air Metropolitano, dentro de la gira con la que está recorriendo el planeta en este 2026 presentando su último trabajo, 'Debí tirar más fotos'. Dos de los conciertos, los de los días 6 y 7 de junio, coincidirán con la visita del Papa a Madrid.