Transportes licita un contrato de 66 millones para conservar 88 kilómetros de carreteras del Estado en la Comunidad

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato para la conservación y explotación de carreteras del Estado en la Comunidad Madrid, con un valor estimado de 66 millones de euros (IVA no incluido).

Este contrato tiene una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses, ha apuntado el departamento que dirige Óscar Puente en un comunicado.

En concreto, contempla el mantenimiento y conservación de 88,600 kilómetros de carreteras del sector 09 de la Comunidad de Madrid, incluyendo 68,600 kilómetros de autovía. Se trata de la autovía A-1, desde Venturada (km 50) hasta la localidad de Boceguillas (km 119), y de la carretera N-1A, en varios tramos entre Cabanillas de la Sierra (km 55) y Boceguillas (km 118), incluyendo la travesía de Somosierra.

En el mismo se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones y se enmarca en el programa de este Ministerio para mantener las condiciones de circulación, vialidad y seguridad en la Red de Carreteras del Estado (RCE), asegurando que sea accesible en las condiciones adecuadas a todos los ciudadanos.

También se recoge actuaciones como la vigilancia y atención de accidentes, la vialidad invernal, el servicio de control de túneles y comunicaciones o el mantenimiento de instalaciones.

Además, este contrato da continuidad al autorizado el martes pasado en Consejo de Ministros para la conservación de 84 kilómetros de carreteras, también en Madrid, por otros 38 millones de euros.